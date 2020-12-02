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Деньги

В 2021 году минимальную зарплату в Украине повысят дважды: Шмыгаль назвал даты и суммы

15:53 2 декабря 2020
деньги

Минимальная заработная плата в 2021 году будет пересматриваться дважды. Это пообещал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, комментируя подготовленный к рассмотрению проект госбюджета-2021.

Сейчас минимальная зарплата составляет 5000 грн. С 1 января 2021 года она составит 6000 грн. Следующее повышение планировали с июля, но при подготовке бюджета ко второму чтению перенесли на декабрь. Минимальная зарплата увеличится до 6500 грн с 1 декабря 2021 года.

По словам премьера, в 2021 году ключевые налоговые ставки, такие как НДФЛ, НДС, а также единый социальный взнос и военный сбор останутся без изменений.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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