Решение об аресте акций «Мотор Сичи» принималось на основе искаженной информации, — адвокат

В среду, 2 декабря, в Киевском апелляционном суде состоялось рассмотрение апелляции на четвертый арест акций АО «Мотор Сич», который был наложен в августе нынешнего года. Заседание транслировалось в Интернете. А многочисленные журналисты наблюдали за ходом процесса по монитору, размещенному в коридоре.

Адвокат одного из акционеров «Мотор Сичи» Алексей Задоенко заявил о нескольких дополнительных ходатайствах.

— Прошу суд присовокупить к материалам дела дополнительные пояснения относительно решения Шевченковского районного суда Киева от 6 августа нынешнего года о наложении ареста на акции АО «Мотор Сич», — говорил адвокат Задоенко. — Мы установили, что, принимая это решение, Шевченковский суд исходил из искривленной информации. Поэтому, чтобы рассмотрение нашей жалобы на этот арест было объективным, ходатайствуем о том, чтобы Киевский апелляционный суд затребовал в Национальном депозитарии Украины весь список акционеров АО «Мотор Сич», а также список тех из них, чьи акции арестованы. У нас ещё два ходатайства: вызвать в суд для дачи показаний президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслава, поскольку он знает, как аресты акций отразились на деятельности предприятия. И наконец — вызвать в суд ряд высокопоставленных должностных лиц. Они в свое время подписали письма, которые легли в основу решения о возбуждении уголовного дела, в связи с которым были наложены аресты на акций. Таких арестов уже четыре за три с лишним года.

Коллегия судей попросила прокурора высказать свое отношение к ходатайствам. Он не поддержал ни одного из них.

Судьи удалилась на совещание. Через минут 15 было объявлено решение: в принятии ходатайства отказать.

Адвокаты ответили ходатайством об отводе всех трёх членов коллегии судей. Суд вновь удалился на совещание. Обсуждение продолжалась несколько минут. Судьи отказали и в этом ходатайстве.

Началось рассмотрение дела по сути.

— Арест акций аргументировался следствием как необходимость сохранения вещественных доказательств, — заявил адвокат Задоенко. — Но в данном случае акции не материальны — это не пакет документов. Акции просто внесены в реестры акционеров, который имеется в Национальном депозитарии Украины.

По словам адвоката Александра Максименко, уже три года продолжаются политические игры с арестом акций «Мотор Сичи», которые наносят ущерб репутации Украины.

«Тем временем экономические показатели этого предприятия все более ухудшаются. А законные его владельцы не имеют возможности участвовать в управлении, назначить эффективных менеджеров, определять стратегию развития „Мотор Сичи“ и пользоваться другими имущественными правами», — заявил Максименко.

В свою очередь адвокат Тарас Кислый подчеркнул, что государство располагает широкими полномочиями по контролю за экспортом технологий: «Поэтому для такого контроля арест акций совершенно бессмыслен».

Адвокаты Александр Максименко (справа) и Богдан Кислый

После непродолжительного совещания коллегия судей объявила, что отказывает в удовлетворении жалобы на арест акций.



— Это было странное судебное заседание, — заявил журналистам адвокат Алексей Задоенко. — Судите сами: мы подали дополнительные материалы по делу на 60 страницах. На их прочтение, анализ нужно довольно много времени. Но судьи уже через минут 15 вышли из совещательной комнаты и объявили, что эти материалы привлекаться не будут. Знаете, мне весьма непросто объяснять такие странности иностранным инвесторам. Кстати, по нашим подсчётам арест акций «Мотор Сичи» привел к убыткам в 3, 5 миллиарда долларов США.

Адвокат Александр Максименко заявил, что эта история может обернуться тем, что иностранные инвесторы инициировали инвестиционный спор о возмещении ущерба на $ 3,5 млрд, решение по которому будет приниматься за рубежом.

«Украине тогда придется заплатить весьма существенную компенсацию. Но мы не прекратим добиваться справедливости в украинских судах — такую возможность нам даёт законодательство», — подчеркнул адвокат.

Фото автора

332

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter