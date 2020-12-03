В Stolitsa Group рассказали, почему не могут завершить сделку по покупке рынка «Столичный», — СМИ

Сделка по приобретению группой компаний Stolitsa Group рынка «Столичный» находилась практически на завершающем этапе, когда продавец, собственник мажоритарной доли, неожиданно перестал выполнять обязательства. Об этом рассказал руководитель группы компаний Stolitsa Group Эдуард Соколовский в интервью «Бизнес.Цензор».

Он отметил, что ранее Stolitsa Group уже успешно завершила сделку по приобретению у другого собственника миноритарной доли и не ожидала, что с покупкой мажоритарной могут возникнуть проблемы. Тем более что ее собственнику уже был уплачен авансовый платеж.

«В результате переговоров, начатых в конце 2018 года, была достигнута договоренность между Stolitsa Group и мажоритарным акционером рынка „Столичный“ о том, что он свою долю продает группе. После подписания с ним соответствующих юридических документов, оплаты аванса и начала реализации достигнутых договоренностей мажоритарный акционер перестал исполнять взятые обязательства без каких-либо причин и объяснений, что для группы компаний стало полной неожиданностью», — заявил руководитель Stolitsa Group.

По словам Эдуарда Соколовского, после получения аванса Стельмах неожиданно сменил менеджмент рынка, хотя должен был передать управление Stolitsa Group.

«В нарушение договоренностей о передаче нам контроля по управлению рынком „Столичный“ как одного из этапов завершения сделки мажоритарным акционером без согласования с нами был сменен менеджмент „Столичного“ на неизвестных нам лиц… От имени собственника нашей доли в рынке неоднократно отправлялись запросы на получение детальной отчетности и информации, дающей возможность анализировать текущую работу предприятия, но такие запросы остаются без какого-либо ответа», — рассказал руководитель Stolitsa Group.

Эдуард Соколовский также отметил, что Stolitsa Group намерена приложить все усилия, чтобы предусмотренным законом способом защитить свои инвестиции.

«В последнее время Украина, пусть медленно, но все же движется в сторону цивилизованных европейских правил ведения бизнеса. А эти правила предполагают, что подписанные договоры нужно выполнять, взятые обязательства — не нарушать, а за полученные деньги — рассчитываться. Это очень неплохие принципы, и группа будет в полной мере применять их к ситуации вокруг покупки „Столичного“, действуя исключительно в рамках закона», — сказал руководитель Stolitsa Group.

В интервью он также подчеркнул, что в планах Stolitsa Group потратить на развитие «Столичного» инвестиции в размере более 1 млрд грн и превратить в один из ведущих оптовых рынков в мире.

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