Курс доллара резко упал, а евро вырос: прогноз на декабрь

После длительного роста курс доллара неожиданно пошел вниз. Правда, единая европейская валюта по отношению к гривне продолжает дорожать. Со среды, 2 декабря, доллар подешевел на 16 копеек, а евро подорожал на 18 копеек. В пятницу, 4 декабря, НБУ установил официальные курсы на уровне 28,30 грн за доллар и 34,40 грн за евро. На наличном валютном рынке доллар также подешевел — примерно на 20 копеек, в то время как евро продолжил дорожать. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,24 грн, купить — по 28,43 грн; евро — сдать по 34,10 грн, купить — по 34,50 грн. Эксперты отмечают, что в условиях пандемии коронавируса американский доллар теряет свои позиции по отношению не только к гривне, но и к другим валютам.

«На минувшей неделе запаздывающий официальный курс доллара к гривне еще рос, а в других сегментах валютного рынка он умеренно снизился, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,45—28,47 грн до 28,25—28,28 грн (-0,7%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 28,33—28,53 грн до 28,27—28,48 грн (-0,2%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сохранилась на уровне 0,7%.

В ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,2 грн. Наличный доллар — по 28,2−28,4 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Ситуацию на отечественном валютном рынке подогревает неопределенность с введением локдауна в Украине.

«Вчера на межбанке укрепление гривни к доллару США существенно замедлилось, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Нерезиденты выходили с небольшими заявками на покупки, но это не вызвало девальвации национальной валюты. НБУ в торгах участия не принимал. Межбанк закрылся в четверг по валютной паре доллар-гривня на уровне 28,28 грн, курс единой европейской валюты к гривне вырос до отметки 34,38 грн.

До сих пор нет ясности относительно сроков введения локдауна для экономики Украины. Но импортеры уже снизили спрос на валюту, что позволяет гривне оставаться на текущих уровнях. Растущие ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) удерживают нерезидентов от более активного сокращения своих позиций в данном инструменте. НБУ «самоустранился» от поддержки курса гривни, что видно по сумме резервов, потраченной на межбанке, а именно — 29 млн долларов. Инвесторы практически смирились с отменой транша от МВФ до конца этого года. Наиболее вероятно прибытие миссии МВФ уже в следующем году, но до подтверждения точной даты рынки будут оставаться под давлением. Текущее укрепление гривни стоит рассматривать исключительно как коррекцию.

В течение недели по курсу доллара к гривне ожидаем коррекции к уровню 28,50 грн. Евро к гривне, вероятно, продолжит укрепляться к отметке 34,45 грн", — считает Андрей Гойлов.

При этом эксперты отмечают снижение на мировом рынке курса доллара к другим валютам, в первую очередь к евро.

«Курс доллара США на международном рынке в ноябре снизился на 2,3% против корзины мировых валют, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Появление вакцины против COVID-19 «зарядило» финансовые рынки позитивом, в результате чего снизилась потребность в американской валюте, как валюте-убежище, что и спровоцировало снижение его стоимости на мировых рынках.

Курс продажи безналичного доллара США в Украине в ноябре понизился на 0,14% - до 28,51 грн за доллар, наличного — на 0,2% 28,1 грн за доллар.

Евро на мировых рынках в ноябре вырос против доллара США на 2,6%. Курс продажи безналичного евро в Украине повысился на 2,5% - до 34,19 грн за евро, наличного — на 1,8% до 34,02 грн за евро.

По нашим прогнозам, курс гривни в декабре будет колебаться в диапазоне 28,4−29,5 грн за доллар. Украина входит в декабрь с рекордными уровнями заболеваний, госпитализаций и смертей от COVID-19. Правительство активно готовится к жесткому варианту карантина, который может продлиться 3−4 недели. В ожидании этого события импортеры значительно сократили деловую активность. Давление на валютном рынке формируется со стороны нерезидентов, которые выводят инвестиции из страны, а также спекулянтами.

Движение валютного рынка будет зависеть от того, на каких уровнях гривня подойдет к моменту введения жесткого карантина и в каком формате будет проходить карантин. Поскольку такой сценарий приведет к падению деловой активности, вероятно, рынок в этот период перейдет в узкий торговый диапазон, спреды разъедутся и активность будет минимальной. Если в стране будет реализован сценарий жесткого карантина, то до его завершения гривня стабилизируется в диапазоне 28,25−28,75 грн за доллар. Однако по мере выхода из карантина давление на гривню будет увеличиваться.

Негативным фактором для рынка остается финансирование дефицита бюджета на 2020 год, которое может формироваться за счет скрытой эмиссии через механизмы рефинансирования и ОВГЗ. Однако резкого выхода ликвидности на рынки, что могло бы усилить давление на гривню, не произойдет. Скорее всего, проникновение средств в экономику будет медленным, а учитывая слабую деловую активность, такая эмиссия не станет драйвером девальвации, по крайней мере в текущем году.

В случае же усиления негативных экономических и политических факторов курс гривни может ослабнуть до 29,5 грн за доллар", — отметил Андрей Шевчишин.

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