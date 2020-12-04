ГРС игнорирует совещания в Минэкономразвития по вопросу списания старых вагонов, — СМИ

Государственная регуляторная служба (ГРС) под видом всесторонних консультаций с бизнесом в вопросе согласования приказа Мининфраструктуры о списании старых вагонов и сокращении продленных сроков их эксплуатации проводила совещания только со стороной грузоотправителей и владельцев старого вагонного парка. Об этом пишет УНИАН.

Журналисты напомнили, что ГРС блокирует списание устаревших вагонов «Укрзалізниці» и частных логистических операторов, чем ставит под угрозу безопасность как грузовых, так и пассажирских перевозок.

«Делается это в интересах группы грузоотправителей, не заинтересованных в повышении стоимости перевозок, а также владельцев вагонов, «которые закупили подержанный подвижной состав и пытаются «выжать» из него все возможные соки», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что приказ Мининфраструктуры должен был стать логическим продолжением эмбарго, введенного ранее Кабмином на ввоз подержанных/списанных железнодорожных вагонов из России и других стран СНГ, где сроки эксплуатации такого подвижного состава, в том числе и продленные, существенно меньше, чем в Украине.

«До такого эмбарго украинские логистические компании во главе с „УЗ“ закупили более 20 тыс. таких вагонов, что привело к падению ставок аренды на подвижной состав и убыткам инвесторов, которые вложились в новую технику. После запрета на ввоз таких вагонов, участники рынка — логистические операторы и вагоностроительные заводы — потребовали у правительства определить график списания старых вагонов, которые уже находятся территории Украины, а также усилить технические требования к допуску на колею старых вагонов», — пишет УНИАН.

Проект приказа Мининфраструктуры должен был решить вопрос через постепенное выведение из эксплуатации старых вагонов (для каждого типа был разработан индивидуальный график снижения сроков «продленной» эксплуатации на 5−10 лет).

«Именно этот документ заблокировала неделю назад ГРС по формальным причинам — из-за якобы неправильных расчетов экономического влияния регуляторного акта на предпринимателей. Однако публично в ГРС не скрывают, что действуют в интересах одной из сторон сложившейся ситуации, а именно владельцев подержанных вагонов и грузоотправителей», — подчеркнул автор материала.

Это уже далеко не первый случай, когда ГРС играет на стороне определенных бизнес-групп в вопросах, которые касаются железнодорожных перевозок.

После публичного скандала вокруг надуманного решения ГРС по списанию вагонов, на текущей неделе стороны должны были сесть за стол переговоров.

«При этом, как сообщили в правительстве, на совещание в Минэкономразвития, которое было инициировано премьер-министром и министром экономики Игорем Петрашко и куда были приглашены уже все стороны — и ассоциации, и логисты, и вагоностроители, и представители ГРС с Мининфраструктуры — чиновники ГРС попросту не явились. Несмотря на то, что ГРС является таким же органом центральной власти, подчиненным Кабмину, как и Минэкономики», — отмечается в публикации.

Неформально «отговоркой» послужила ссылка на состоявшееся накануне совещание в самой ГРС.

«Еще в марте президент Владимир Зеленский, а после него — премьер и вице-премьер по развитию стратегических отраслей экономики поручали урегулировать вопрос в интересах вагоностроителей. Сейчас же получается, что Минэкономразвития во главе с Петрашко пытается эти распоряжения выполнить, а Госрегуляторная служба их саботирует», — добавляет издание.

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