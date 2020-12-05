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Украинцам показали на инфографиках, кому и как повысили пенсии в декабре

11:54 5 декабря 2020
Пенсии

В Украине в связи с повышением прожиточного минимума с 1 декабря 2020 года выросли пенсии и некоторые социальные выплаты. Соответствующее повышение предусмотрено законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

Так, согласно закону, минимальная пенсия увеличится с 1712 до 1769 гривен (на 57 грн), а максимальная — с 17120 до 17690 гривен. Как сообщили в Министерстве социальной политики Украины, с 1 декабря выросли минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны, а также вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС и участникам боевых действий.

Также выросли минимальные пенсии по возрасту неработающих пенсионеров, минимальные пенсии шахтерам, минимальные пенсии военнослужащим в случае потери кормильца. Также были повышены пенсии ветеранам войны и членам семей погибших ветеранов войны, жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей погибших жертв нацистских преследований, пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Кроме того, была повышена Государственная социальная помощь по уходу лицам с инвалидностью вследствие войны и надбавка донорам.

Министерство социальной политики Украины опубликовало инфографику, на которой подробно изображено, как вырос минимальный размер пенсионной выплаты лицам с инвалидностью и участникам боевых действий.

Как писали «ФАКТЫ», с 1 декабря в Украине, согласно закону о госбюджете на 2020 год, увеличивается прожиточный минимум.

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