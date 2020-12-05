В 2020 году ремонты дорог проходили по всей стране, — СМИ

В 2020 году было отремонтировано 3926,3 км дорог на общую сумму 81 млрд грн. Тогда как в 2019 году было отремонтировано лишь 846,97 км автодорог, на которые было потрачено 25,1 млрд грн. Таким образом, средняя стоимость ремонта одного километра дороги в 2020 году была ниже на 4,5 млн грн чем в прошлом году. Такое заявление сделала заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк во время мероприятия «Сеть: форум дорожной отрасли».

«Это существенная разница в стоимости ремонтов дорог. Такого результата, в частности, удалось достичь благодаря значительному снижению количества неконкурентных торгов, которые проводятся „Укравтодором“. В 2020 году показатель неконкурентных торгов уменьшился до 4,6% от общего количества тендеров, тогда как в предыдущие несколько лет он составлял от 9,6% в 2017 году до 18% в 2019 году», — отметила Шуляк.

Также она обратила внимание участников мероприятия на то, что в 2020 году география ремонта автомобильных дорог распространилась на всю Украину. Тогда как в предыдущие годы отремонтированные дороги получали лишь отдельные регионы, которые считались приоритетными для власти.

«Меня очень впечатлила статистика по ремонтам дорог в регионах в прошлые годы. Так, скажем, в Винницкой области за 2017−2019 годы отремонтировано 274,8, то есть где-то 100 км ежегодно. Мы этот показатель даже улучшили и восстановили — в 2020 году 104 км дорог в Винницкой области», — отметила Шуляк.

В качестве примера были приведена Луганская область, в которой в течение 2019 года было отремонтировано всего 19 км дорог и Закарпатская область, в которой количество километров отремонтированных дорог достигло от 11 до 45 км.

«В 2020 году были изменены подходы. В Луганской области, в частности, и в ее регионах, прилегающих к ОРДЛО, уже отремонтировано 197 км автодорог. Сейчас в работе еще 127 км. На Закарпатье отремонтировано 370 км дорог. Дороги сейчас обновляются по всей стране. Согласно опросам КМИС, 89.9% украинцев поддерживают инфраструктурные изменения в стране», — подчеркнула Шуляк.

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