ФГВФЛ требует от замглавы НБУ Рожковой возместить полтора миллиарда гривен ущерба «Платинум Банку», — эксперт

Хозяйственный суд Киева уже второй раз отказал ФГВФЛ в иске по возмещению ущерба в 1,5 млрд гривен от «Платинум Банка» против 12 человек, включая нынешнего первого замглавы НБУ Катерину Рожкову. Об этом сообщил финансовый эксперт, журналист Денис Безлюдько на своей странице в сети Facebook.

«Суд придрался к тому, что ФГВФЛ нарушил «правила объединения исковых заявлений», и настолько не хочет заниматься этим делом, что неделю назад даже вернул фонду судебный сбор в 735,7 тыс. гривен, который тот заплатил, подавая иск.

В свою очередь, фонд считает, что ущерб связан со «…связанными лицами банка, а именно — членами кредитного комитета и членами наблюдательного совета вследствие ненадлежащего исполнения своих судебных обязанностей, что выразилось в принятии необоснованных решений, оформленных протоколами кредитного комитета, правления и наблюдательного совета „Платинум Банка“. Рожкова тогда как раз была и. о. предправления „Платинум Банка“, а также возглавляла его кредитный комитет», — написал Безлюдько.

По его словам, до подачи исков фонд направлял персональные требования к Рожковой вернуть 1,5 млрд гривен, подозревая ее в выводе средств из «Платинум Банка». Но, сидя в НБУ, она успешно отбивает попытки фонда, прикрываясь независимостью регулятора, которую так блюдет МВФ.

«Расследованием деятельности „Платинум Банка“ уже три года занимается НАБУ (дело № 52 017 000 000 000 096 от 10.02.2017). Менеджмент банка подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением с тяжкими последствиями (ст. 364, ч.2 УК — от 3 до 6 лет). Кроме этого, детективы агентства подозревают, что Рожкова, уже, возглавляя банковский надзор НБУ, помогла владельцам „Платинум Банка“ — Борису Кауфману и Александру Грановскому — вывести из него деньги вкладчиков и затягивала процесс неизбежного банкротства», — отметил Денис Безлюдько.

Он также подчеркнул: следователи обнаружили, что семь украинских компаний, связанных с акционерами «Платинум Банка», которые вывели из него 1,12 млрд гривен, потом перевели эти деньги на три офшорные компании с Британских Виргинских островов.

Как сообщает УНИАН, ранее Фонд гарантирования потребовал от Рожковой возместить 1,5 млрд грн ущерба, нанесенного «Платинум Банку». В исковых документах Фонда гарантирования вкладов физлиц детально описана схема, по которой деньги вкладчиков «Платинум Банка» были выведены на компании, связанные с акционерами.

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