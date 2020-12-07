Рост курсов доллара и евро приостановился: надолго ли

В конце минувшей недели доллар неожиданно подешевел, правда, евро, напротив, подорожал. За прошедшие выходные обе основные валюты подешевели к гривне на 1 копейку. В понедельник, 7 декабря, НБУ установил официальные курсы на уровне 28,29 грн за доллар и 34,39 грн за евро. На наличном валютном рынке доллар и евро также незначительно подешевели. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,22 грн, купить — по 28,43 грн; евро — сдать по 34,10 грн, купить — по 34,51 грн. Любопытно, что в последнее время украинцы покупают валюты больше, чем продают.

По данным Нацбанка, в ноябре 2020-го население Украины продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 млрд 483 млн долларов (в эквиваленте), а купило на 1 млрд 444,4 млн долларов. Таким образом, в ноябре впервые с начала года наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила 127,8 млн долларов. В общей сложности с начала года население продало банкам валюты на 14 млрд 326,7 млн долларов, а купило на 13 млрд 144,1 млн долларов, то есть сальдо составило 1 млрд 182,6 млн долларов. В НБУ отметили, что эти данные не учитывают безналичных операций населения по покупке и продаже валюты в банках.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,6−0,8%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 28,47 до 28,29 грн (-0,6%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,50−28,51 грн до 28,26−28,28 грн (-0,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,39−28,60 грн до 28,23−28,44 грн (-0,6%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,7%.

На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1−28,3 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Эксперты отмечают, что Нацбанк по-прежнему не проводит интервенции на валютном рынке, видимо, ожидая снижения курса гривни до отметки 28,60 грн за доллар.

«В пятницу на межбанке доллару США к гривне не удалось преодолеть уровень 28,30 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — В первой половине дня спрос превышал предложение, но уже после обеда количество покупателей заметно снизилось. НБУ в торгах участия не принимал. Торговая сессия пятницы по валютной паре доллар-гривня завершилась на уровне 28,26 грн, курс единой европейской валюты к гривне незначительно упал — до отметки 34,36 грн.

С начала декабря нерезиденты увеличили свои позиции в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 360 млн гривен. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в декабре локдауна не будет, и в январе ограничения могут быть не столь жесткими. В этих условиях возможен рост спроса на валюту со стороны импортеров. Нерезиденты тоже будут продавать гривню для вывода полученного процентного дохода от госбондов, что создаст дополнительное давление на национальную валюту. Симпатии иностранных инвесторов могут измениться в пользу гривни по причине роста доходности ОВГЗ или прогресса в переговорах МВФ с Украиной. Нацбанк, вероятно, выйдет на торги только при снижении курса гривни к доллару за уровень 28,60 грн.

В течение недели по курсу доллара к гривне ожидаю коррекции к уровню 28,50 грн. Евро к гривне, вероятно, продолжит укрепляться к отметке 34,40 грн", — считает Андрей Гойлов.

На курс национальной валюты также может повлиять арбитражный иск китайских инвесторов к правительству Украины.

«Курс гривни в понедельник, 7 декабря, держится на уровне 28,27 грн за доллар на фоне пассивности покупателей — нерезидентов и импортеров, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок готовится к новогоднему периоду и уже снижает активность. Участники рынка переваривают новый утвержденный Кабинетом министров Украины проект госбюджета на 2021 год, в котором удалось снизить дефицит с 6% до 5,5% ВВП.

Вероятно, в ближайшее время гривня сохранит свою стабильность и будет двигаться в диапазоне 28,25−28,35 грн за доллар", — отметил Андрей Шевчишин.

Стоит напомнить, что Нацбанк разработал новые требования к банковским договорам по самым востребованным услугам: для оформления потребительского кредита, депозита и открытия счета. В частности, предусмотрено простое и однозначное описание продукта. Кроме того, будут установлены требования к оформлению договоров с целью их пригодности для чтения.

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