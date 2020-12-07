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Деньги

Почти 10 млрд гривен для выплат предпринимателям возьмут из "ковидного" фонда, — решение Кабмина

15:29 7 декабря 2020
деньги

Правительство намерено выделить Министерству социальной политики 9 741 336 тысяч гривен из фонда борьбы с коронавирусом для поддержки предпринимателям, которые из-за пандемии вынуждены ограничить свою деятельность или закрыть бизнес совсем. Об этом говорится в подготовленном проекте постановления Кабмина.

Кабмином разработан Порядок использования этих средств для предоставления единоразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления карантинных мер.

В соответствие с порядком, перечисление бюджетных средств проводит Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда, открытый в «Ощадбанке».

Пенсионный фонд не позднее 23 декабря 2020 года направляет Минсоцполитики заявку на перечисление средств для выплаты единовременной материальной помощи по форме, установленной Минсоцполитики.

До 6 января 2021 года Пенсионный фонд должен отчитаться перед Минсоцполитики об использовании бюджетных средств в декабре 2020 года.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что физические лица-предприниматели, которые не уплатили в казну 8 тысяч гривен налогов в год, не имеют права на «коронавирусную» помощь от государства.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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