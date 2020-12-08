Глава МТБ БАНКа — о фейковых новостях, связанных со спецификой работы, и глобальных планах на будущее

Председатель правления МТБ БАНКа Юрий Александрович Кралов, который в последнее время подвергся шквалу критики, откровенно рассказал о специфике работы в банке, новых сервисах и программах, модернизирующих онлайн-сервис банка, а также о планах на будущее в эксклюзивном интервью «24 каналу».

«Представьте себе ситуацию: вы заходите в интернет посмотреть последние новости и… читаете о себе, что способствовали продаже секретных документов по оборонке… И хотя работаете вы в банке, который никогда, за все 27 лет своего существования, с оборонной отраслью связан не был, и где вообще находится Министерство обороны, а тем более, где хранятся секретные разработки, понятия не имеете, а доказательством служит то, что вы знакомы с клиентом банка. А он, клиент, — под подозрением…» — так прокомментировал ситуацию с распространением неправдивой информации Кралов.

Также, по словам председателя правления МТБ БАНКа, вряд ли МФВ может отказать в очередном транше Украине потому, что МТБ БАНК выиграл в числе других банков тендер на получение рефинансирования НБУ.

«Конечно, круто было бы сказать, что МТБ БАНК может так глобально влиять на финансовую сферу Украины, но даже я, без преувеличения, отдавший этому банку всю жизнь, с трудом представляю себе, что кто-то из функционеров МВФ вообще знает о его существовании. Однако „новости“ расходятся по интернету… До связи с террористами еще не дошло, но сепаратистам МТБ БАНК якобы уже сочувствовал и даже как-то, очень косвенно, тоже помогал», — иронично отметил Кралов.

Банковское дело, по словам Кралова, это во вторую очередь работа с деньгами, а в первую — это работа с людьми.

«А люди встречаются разные, и бизнес они ведут по-разному. Знаете, мы очень нацелены на движение вперед, мы понимаем, что время летит стремительно и банк должен меняться в соответствии с этим ритмом. Однако есть один принцип, одно правило, которому мы следовали, и будем следовать, какой бы год не стоял на дворе — приоритетом для нас были и останутся интересы наших вкладчиков. Ведь это их деньгами оперирует банк, выдавая кредиты, открывая кредитные линии, финансируя те или иные отрасли. Это значит, что мы очень тщательно проверяем наших потенциальных заемщиков и не всегда результаты таких проверок оказываются в их пользу. В кредитовании, порой, приходится отказывать. Сами понимаете, положительных эмоций у несостоявшихся клиентов это не вызывает», — поделился в интервью «24 каналу» Кралов спецификой своей работы.

Как и любой другой банк, мы встречаемся и с недобросовестными заемщиками — когда деньги возвращать попросту не хочется, а потому находится масса объяснений и причин, по которым сделать это якобы невозможно.

«Так вот, в таких случаях мы действуем очень жестко и в рамках закона. Тем не менее, если наш клиент по тем или иным причинам действительно попал в сложную ситуацию, если мы понимаем, что человек не лжет — мы всегда идем на компромисс, проводим реструктуризацию долга и делаем все от нас зависящее, чтобы поддержать клиента в сложившихся неблагоприятно для него обстоятельствах. И это — тоже наш принцип», — рассказал Кралов.

Комментируя негативные отзывы о работе банка, он напомнил, что новые владельцы приняли банк технически недостаточно оснащенным.

«Конечно, были нарекания, конечно, возникали проблемы. Но решали их быстро, просто-таки в авральном порядке. С тех пор мы прошли достаточно серьезный путь, нам многое удалось сделать. Тот технический уровень, на который мы вышли сегодня — это уже реально хорошая стартовая площадка для движения вперед», — сказал Кралов.

По его словам, имиджевые потери можно минимизировать. В частности, Кралов отметил такие механизмы, как новые сервисы, услуги, программы.

«В уходящем году мы серьезно обновили и модернизировали свои онлайн-сервисы. Наш новый интернет-банкинг для корпоративных клиентов стал гораздо проще и удобней, получив дополнительный функционал. Например, теперь бухгалтер предприятия получает готовую зарплатную ведомость со всеми налогами в течение пяти минут. Достаточно одной-двух минут, чтобы продать валюту и получить на счет гривневое покрытие.

Мы подключились к сервису НБУ BankID, а это значит, что наши клиенты могут получать административные услуги дистанционно. Мы подключились к сервису НБУ СЭП 23/7, благодаря чему клиенты МТБ БАНКа могут проводить платежи практически круглосуточно. Мы выпускаем бесконтактные карты, поддерживаем сервисы Google Pay и Apple Pay.

Мы заключили договор и начинаем эмиссию карт UnionPаy, что значительно облегчит жизнь предпринимателям, которые сотрудничают с Китаем. Мы начали в этом году выдавать банковские гарантии в юанях. Наши клиенты моментально получают подтверждение SWIFT-платежа на электронную почту.

Но только лишь онлайн-сервисы пока не могут полностью обеспечить предоставление всего спектра банковских услуг, поэтому мы продолжаем расширять сеть наших отделений. До конца этого года МТБ БАНК начнет свою работу в Ровно. Мы в который раз подтвердили свое право быть уполномоченным банком Пенсионного фонда Украины", — рассказал Кралов.

Также банкир поделился амбициозными планами на год грядущий.

«Бизнес вообще не может остановиться ни на минуту — необходимо постоянное движение вперед, нужно решать задачи и отвечать на новые вызовы. Чистая правда со временем восторжествует. Просто нужно честно и с любовью заниматься своим делом, уважать своих клиентов и дорожить ими, быть предельно открытым с партнерами и коллегами и не бояться брать ответственность на себя», — подчеркнул председатель правления МТБ БАНКа.



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