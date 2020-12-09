Курсы доллара и евро падают: с чем связано укрепление гривни

Рост курса национальной валюты, начавшийся на прошлой неделе, уверенно продолжается. Причем гривня теперь укрепляется по отношению как к американской, так и к европейской валюте. С понедельника, 7 декабря, доллар подешевел на 21 копейку, а евро — на 34 копейки. В среду, 9 декабря, НБУ установил официальные курсы на уровне 28,08 грн за доллар и 34,05 грн за евро. На наличном валютном рынке доллар и евро также подешевели на 10—20 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,09 грн, купить — по 28,31 грн; евро — сдать по 33,87 грн, купить — по 34,31 грн. Эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление гривни, во всяком случае в ближайшие дни.

«За неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Для этого есть объективные причины. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает положительную динамику ВВП вполне вероятной и сохраняет июльский прогноз в 4,6% роста экономики в 2021 году, заявил министр экономики Игорь Петрашко. По его словам, положительная динамика ВВП вполне вероятна, учитывая начало запуска вакцинации в мире, а также продолжение реализации стимулирующих мер правительства и НБУ. По прогнозам Минэкономики, в этом году падение ВВП будет постепенно уменьшаться и по итогам года составит 4,8—5,0%. По итогам первого квартала 2021 года падение может сократиться до 3%.

В течение ближайшей недели мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8—28,0 грн", — считает Вадим Иосуб.

Эксперты отмечают, что правительство может до конца года покрыть дефицит бюджета за счет внутренних заимствований, что положительно скажется на курсе национальной валюты.

«Вчера (8 декабря. — Ред.) на межбанке падение доллара США к гривне остановилось выше уровня 28,10 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Основные участники рынка ожидали появления НБУ с покупкой валюты, но он так и не вышел на торги. За полчаса до их окончания неожиданно появился «Укргазбанк» с продажей долларов, но котировки остались неизменны. Торговая сессия понедельника по валютной паре доллар-гривня завершилась на уровне 28,16 грн, евро к гривне ослаб до отметки в 34,13 грн.

В ходе вчерашнего (8 декабря. - Ред.) аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет было привлечено 15,96 млрд гривен. Напомню, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что Украине на внутреннем рынке необходимо занять до 60 млрд гривен. В целом размещение прошло успешно во многом благодаря росту доходности данных бумаг до 13% годовых. Взаиморасчет с бюджетом произойдет сегодня (9 декабря. - Ред.). До конца года запланированы еще три аукциона, и, если они будут столь же успешны, план Кабмина по займам будет реализован в полном объеме. Это позволит без чрезвычайных мер выполнить бюджет текущего года, что, в свою очередь, даст возможность более уверенно вести переговоры с МВФ.

Позитивным сигналом от международных инвесторов стал рост курса ВВП-варрантов Украины (ценные бумаги, которые были эмитированы при реструктуризации долга в 2015 году) выше 100% от номинала. Фактором риска остается спрос на валюты со стороны нерезидентов, который может существенно ослабить курс гривни.

До конца недели по курсу доллара к гривне ожидаю коррекцию к уровню 28,30 грн. Евро к гривне, вероятно, продолжит укрепляться к отметке 34,30 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Любопытно, что на курс украинской валюты влияют не только внутренние факторы, но и решения принятые Конгрессом США.

«Курс гривни в среду, 9 декабря, держится на уровне 28,13 грн за доллар, после размещения ОВГЗ накануне, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Активность на валютном рынке растет. Участники рынка ожидали выхода НБУ с покупками для пополнения резервов, а также хотели увидеть ориентир для нижней границы курса. И хотя Нацбанк не поддержал рынок покупками, при откате курса к отметке 28,07 грн за доллар активность покупателей выросла, что привело к восстановлению цены доллара. В результате, сегодняшний ориентир нижней границы останется на отметках 28,05—28,07 грн за доллар. Именно этот уровень рынок, начиная с сентября, тестировал три раза, и каждый раз вблизи этих отметок усиливались покупки.

Рынок также активно переваривает результаты размещения ОВГЗ, ведь ставки размещения значительно возросли. Дефицит госбюджета требует покрытия, в результате чего Минфин пытается найти ресурсы на рынке. Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10,0%, 6-месячных — 10,49%, 1-летних — 11,22%, 2-летних — 11,67%, 4-летних — 11,89% 5-летних — 12,04%. В то же время текущая учетная ставка НБУ составила 6%, а годовая инфляция по итогам октября достигла 2,6%. Высокая доходность привлекает нерезидентов, которые в последнее время приостановили активный выход из долговых бумаг, и это поддерживает гривню. Однако ненадолго, потому что после кризиса Минфину не останется ничего другого, как снижать ставки.

Позитивом для курса выступает информация о том, что Палата представителей Конгресса США проголосовала накануне за предоставление Украине 250 млн долларов в рамках проекта американского военного бюджета на 2021 финансовый год. В документе говорится о предоставлении нашей стране денежных средств «в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским Вооруженным Силам».

Вероятно, в ближайшее время гривня будет торговаться в диапазоне 28,05—28,25 грн за доллар", — отметил Андрей Шевчишин.

Кстати, в Нацбанке признали, что валютные запасы Украины сократились. Но причин для беспокойства нет. Как сообщила пресс-служба НБУ, по состоянию на 1 декабря 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26 млрд 135,7 млн долларов США (в эквиваленте). В ноябре они уменьшились на 4,7 млн долларов в результате погашения внешних и внутренних обязательств государства и операций Нацбанка для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке, которые были уравновешены за счет валютных поступлений в пользу правительства. Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ, отметили в пресс-службе регулятора.

Стоит напомнить, что Нацбанк разработал новые требования к банковским договорам по самым востребованным услугам: для оформления потребительского кредита, депозита и открытия счета. В частности, предусмотрено простое и однозначное описание продукта. Кроме того, будут установлены требования к оформлению договоров с целью их пригодности для чтения.

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