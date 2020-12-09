Кто получит помощь по безработице в условиях карантина

На фоне пандемии коронавируса и роста количества заболевших украинцев правительство готовится ужесточить карантинные меры. После неизбежного введения локдауна сотрудники многих компаний окажутся частично или полностью безработными. Чтобы как-то облегчить жизнь этим людям, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни».

Украинцы получили право на пособие по частичной безработице

В предыдущей статье «ФАКТЫ» выяснили, в каких случаях правительство может вводить карантин, предполагающий по новому закону государственную помощь людям, чьи доходы снизились. О том, какие конкретно новшества в порядке получения украинцами государственной помощи в период карантина утвердил парламент, «ФАКТАМ» рассказала адвокат Адвокатского объединения «Лещенко, Дорошенко и партнеры» Анастасия Блында.

— Что же нового появилось в порядке получения государственной помощи?

— Законодатель принятием этого закона ввел следующие основные изменения:

Статья 181 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» дополнена частью пятой, согласно которой предприятиям, учреждениям, организациям, в том числе физическим лицам, использующим наемный труд, за трудоустройство лиц с инвалидностью по направлению территориальных органов центрального органа исполнительной власти, могут предоставляться компенсации, определенные Законом Украины «О занятости населения», в связи с введением на территории Украины карантина для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней.

Внесены изменения в статью 20 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», в соответствии с которыми суммы административно-хозяйственных санкций и пени, поступившие в государственный бюджет, используются Фондом социальной защиты инвалидов для предоставления предприятиям, учреждениям, организациям, в том числе физическим лицам, использующим наемный труд лиц с инвалидностью из числа зарегистрированных безработных, компенсаций, определенных Законом Украины «О занятости населения» и предоставления лицам с инвалидностью, из числа зарегистрированных безработных, компенсаций, определенных Законом Украины «О занятости населения».

Внесены изменения в статью 31 Закона «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», в соответствии с которыми выплата помощи по безработице не прекращается в случае снятия с учета за непосещение без уважительных причин государственной службы занятости в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения о выплате пособия по безработице на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров.

С принятием указанного закона личное заявление лица на получение статуса безработного может быть подано дистанционно с помощью электронной идентификации, что, безусловно, является положительным изменением и успешным шагом к переходу в сферу электронного документооборота.

Зарегистрированные безработные в период действия карантина могут не посещать территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, в котором он зарегистрирован как безработный в определенное и согласованное с ним время, но не реже, чем один раз в тридцать календарных дней. Однако такие лица должны сообщать в соответствующий орган об уважительных причинах неявки в определенное время и представить доказательства невозможности прибытия.

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 45 Закона «О занятости населения», отныне регистрация безработного в территориальном органе центрального органа исполнительной власти не прекращается в случае непосещения без уважительных причин этой организации в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения о таком посещении, на период действия карантина, установленного Кабмином. Однако для сохранения регистрации в дальнейшем безработному нужно указать уважительные причины непосещения и подтвердить это соответствующими документами. Доказательством могут быть документы из медицинского учреждения, подтверждающие болезнь в это время, а также отсутствие транспортного сообщения в случае введения ограничений и так далее.

В статью 47 Закона Украины «О занятости населения» законодателем внесены существенные изменения.

Отныне помощь по частичной безработице будет предоставляться застрахованным лицам в случае потери ими части заработной платы вследствие вынужденного сокращения предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства на предприятии или в цехе, которая имеет неотвратимый и временный характер, длится не менее трех месяцев и не превышает шести месяцев, не зависит от работников и работодателя, охватила не менее 20% численности работников предприятия или цеха, где сокращение рабочего времени составляет 30 и более процентов в месяц. Ранее такая помощь оказывалась только в случае остановки или сокращения производства на предприятии или в цеху с замкнутым циклом производств.

Помощь по частичной безработице будет предоставляться застрахованным лицам в случае потери ими части зарплаты вследствие вынужденного сокращения предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с вынужденной приостановкой (сокращением) производства и продолжительности рабочего времени работников, когда будут исчерпаны все возможные меры ее предупреждения, что подтверждается согласованным решением работодателя и выборного органа профсоюзной организации, с которой заключен коллективный договор, по результатам консультаций между ними, а также на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней.

Теперь право на пособие по частичной безработице будут иметь застрахованные лица, состоящие в трудовых отношениях с предприятием, обратившимся за получением пособия по частичной безработице, при условии, что в течение последних шести месяцев, предшествовавших месяцу, когда началось сокращение предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени, этим предприятием уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование и сокращение продолжительности рабочего времени составляет 50 и более процентов в месяц. Такое право на пособие по частичной безработице на период действия карантина будут иметь все застрахованные лица, с которыми работодателем оформлены трудовые отношения.

Выплата работникам пособия по частичной безработице на период карантина будет осуществляться предприятием с первого дня сокращения продолжительности их рабочего времени в пределах срока приостановления (сокращения) производства, но не более 30 календарных дней после завершения карантина.

Также положительным изменением для предприятий является то, что период выплаты пособия по частичной безработице на период карантина не будет учитываться при расчете годового срока для обращения предприятия за последующим получением помощи по частичной безработице из-за остановки или сокращения производства.

Закон уточнил, кто сможет за счет государства повысить квалификацию или получить новую профессию

— Есть ли в документе законодательные новшества, направленные на помощь людям, оставшимся без работы, в получении новых знаний, освоении новых профессий?

— Не совсем связанные с карантином, но также важные изменения внесены депутатами в ряд законов и подзаконных актов.

Отныне право на одноразовое получение ваучера для поддержания конкурентоспособности путем переподготовки, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям для приоритетных видов экономической деятельности будут иметь лица, уволенные с военной службы после участия в антитеррористической операции, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, до достижения ими установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсионного возраста и при условии обращения в течение трех лет с момента увольнения. Соответствующие изменения внесены в статью 30 Закона «О занятости населения». Ранее таким правом могли воспользоваться только лица, уволенные с военной службы, из числа лиц с инвалидностью, до получения права на пенсию в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

В соответствии с пунктом 3 Порядка выдачи ваучеров для поддержания конкурентоспособности лиц на рынке труда, на основании ваучера осуществляются:

переподготовка по рабочей профессии;

подготовка по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученных по другой специальности;

подготовка на следующем уровне образования (кроме третьего, образовательно-научного, образовательно-творческого и научного уровня высшего образования);

специализация и повышение квалификации по профессиям и специальностям в соответствии с приоритетными видами экономической деятельности.

— О каких ваучерах идет речь?

— Ваучер — документ установленного образца, который дает человеку право на переподготовку или подготовку по другой специальности, подготовку на следующем уровне образования, специализацию, повышение квалификации в учебных заведениях или у работодателя. В соответствии с указанным порядком, цена ваучера устанавливается в пределах стоимости обучения и не может превышать десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент принятия решения о выдаче. Если стоимость обучения в заведении превышает максимальную стоимость ваучера, лицо или работодатель могут оплатить разницу.

Оплата ваучеров осуществляется Фондом общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в пределах расходов, предусмотренных на эти цели в бюджете фонда на соответствующий год. Для получения ваучера в центр занятости нужно подать следующий пакет документов:

заявление;

паспорт;

трудовую книжку (дубликат трудовой книжки);

документ об образовании (дубликат такого документа);

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от его принятия).

Военнослужащие, уволенные с военной службы, предоставляют также копию приказа об увольнении и другие документы, подтверждающие основание увольнения. Люди, желающие получить такой ваучер в связи с участием в АТО, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, должны предоставить копию удостоверения участника боевых действий и копию справки об участии в вышеперечисленных мероприятиях.

В дальнейшем, не позднее чем на восьмой рабочий день со дня подачи документов, центр занятости принимает решение о выдаче ваучера и в течение трех рабочих дней (со дня принятия решения) информирует лицо, подавшее заявление, о принятом решении. Для получения ваучера гражданин обращается на протяжении пяти рабочих дней со дня поступления уведомления в центр занятости, который принял решение о выдаче документа. Если человек по уважительным причинам, подтвержденным документально, не может обратиться в указанный срок, этот срок может быть продлен на соответствующий период. Зачисление на обучение на основании ваучера осуществляется учреждениями образования в соответствии с законодательством. Договор об обучении заключается между учебным заведением и лицом в течение 90 дней после выдачи ваучера.

«Главы фермерских хозяйств будут обязаны как налоговые агенты уплачивать единый взнос за членов хозяйства»

— В законе упоминается помощь фермерам на время карантина. О чем именно идет речь?

— Со вступлением в силу изменений в статью 25 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» председатели семейных фермерских хозяйств смогут платить единый взнос за себя и членов такого хозяйства. Во всех остальных случаях, как и ранее было предусмотрено, передача плательщиками единого взноса своих обязанностей по его уплате третьим лицам запрещена. Со вступлением в силу указанных изменений в законодательство, с одной стороны, главы фермерских хозяйств будут иметь функции налогового агента и будут обязаны уплачивать единый взнос за членов такого фермерского хозяйства. Однако, с другой стороны, такая норма облегчит правоотношения членов фермерских хозяйств и компетентных органов по этому вопросу, поскольку они не должны будут платить единый взнос самостоятельно.

— Работодатель обязан предупреждать людей и государство о планируемом увольнении сотрудников?

— Со вступлением в силу соответствующих изменений в статью Закона Украины «О занятости населения» работодатели должны будут не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения подавать территориальным органам центрального органа исполнительной власти информацию о запланированном массовом сокращении работников в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией или перепрофилированием предприятий, учреждений, организаций, сокращением численности или штата работников предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности и вида деятельности.

Стоит напомнить, что Верховная Рада проголосовала президентский законопроект о компенсации предпринимателям убытков, связанных с введением карантина. Документ предусматривает выплату украинцам, закрывшим свой бизнес из-за карантина, по 8 тысяч гривен. Разовую помощь от государства смогут получить не только предприниматели, но и наемные сотрудники с зарплатой до 30 тысяч грн за третий квартал 2020 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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