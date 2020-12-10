В Украине легализуют биткоин и другие криптовалюты

В последнее время на мировом финансовом рынке резко возрос интерес к различным виртуальным активам, а самая популярная криптовалюта (биткоин) взлетела в цене почти до 20 тысяч долларов. Эксперты считают, что это связано не только с пандемией коронавируса, но и с более лояльной политикой некоторых государств по отношению к виртуальным деньгам. В Украине о легализации криптовалют говорят уже давно. Более того, Нацбанк даже начал разработку собственных электронных денег — е-гривни. Однако конкретных законодательных норм, регулирующих оборот виртуальных средств, до сих пор нет. И вот на днях парламент принял в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», который предусматривает легализацию в Украине криптовалюты.

Наибольшее в мире применение населением виртуальных активов — в Украине

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что рынок криптовалют уже урегулировали такие страны, как США, Германия, Мальта, Гибралтар, Швейцария, Лихтенштейн, Эстония и Япония. В Украине же этот рынок фактически сформирован и функционирует уже пять лет, но при этом находится полностью вне правового поля государства. Национальный банк Украины официально не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены.

Принятый парламентом за основу документ предусматривает решение следующих проблем, связанных с функционированием криптовалюты:

упорядочение нормативно-правового регулирования для рынка виртуальных активов и его участников;

определение правового статуса виртуальных активов как объектов гражданских прав;

упорядочение гражданско-правовых отношений между физическими и юридическими лицами, которые возникают в процессе использования виртуальных активов;

определение правового статуса участников рынка и пользователей в сфере виртуальных активов;

установление основных принципов и принципов государственной политики в сфере виртуальных активов;

государственное регулирование и контроль на рынке виртуальных активов.

Стоит отметить, что недавно Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) со ссылкой на данные аналитиков блокчейн-компании The Chainalysis сообщило, что в Украине зафиксировано наибольшее в мире применение виртуальных активов населением. Такие высокие показатели Украины на рынке виртуальных активов в Минцифры объясняют большим сообществом блокчейн-разработчиков и высоким уровнем цифровой осведомленности населения.

Рассказать подробнее о принятом в первом чтении законопроекте и перспективах развития отечественного рынка виртуальных активов «ФАКТЫ» попросили аналитика компании RoboForex Андрея Гойлова.

— В случае окончательного утверждения, на какие именно виртуальные активы будет распространяться действие данного закона?

— Исходя из определения «виртуальных активов», под него подходят все криптовалюты и их производные. Законодатель не выделяет конкретные виды криптоактивов.

— Каким именно образом государство собирается регулировать рынок криптовалют и прочих виртуальных активов?

— Украина берет курс на создание благоприятных условий для развития рынка криптовалют, когда к диалогу приглашаются все участники рынка и гарантируется защита их прав собственности и пресечение мошенничества по отмыванию незаконных доходов. По сути, государство применяет стандарты регулирования гражданско-правовых отношений в сфере защиты прав собственности.

«Пока речь о налогообложении операций с криптовалютами не идет, для начала эту отрасль хотят вывести из тени»

— Какие органы государственной власти будут регулировать рынок виртуальных активов? Каковы функции этих органов?

— Центральным органом, который будет регулировать обращение виртуальных активов, станет Министерство цифровой трансформации Украины. Основными его функциями будут:

формирование и обеспечение реализации единой государственной политики относительно развития и функционирования сферы обращения виртуальных активов.



координация и взаимодействие с другими государственными органами по вопросам функционирования в Украине виртуальных активов.



государственное регулирование и контроль за обращением виртуальных активов в Украине.



защита прав участников рынка виртуальных активов в Украине;



контроль за участниками рынка в плане соблюдения ими законодательства по борьбе с отмыванием незаконных доходов.



Так что если кто-то захочет создать криптобиржу, ее можно будет зарегистрировать в Минцифре Украины.

— Можно ли говорить, что государство собирается ввести налогообложение операций с криптовалютами и майнинга?

— Пока речь о налогообложении не идет, для начала эту отрасль хотят вывести из тени. Пока даже не ясно, как считать налогооблагаемую базу и что считать доходом. В данном случае закон пытается дать определение виртуальным активам, упорядочить их обращение и защитить права собственности.

— Авторы законопроекта ожидают, что после принятия закона в Украину придут майнинговые компании и прочие зарубежные операторы виртуального финансового рынка. Насколько такие ожидания обоснованны?

— Полагаю, говорить об этом еще рано. У этих компаний есть много других альтернатив, где куда лучше, чем в Украине, защищают права собственности на более традиционные активы. В данном случае, если мы обеспечим регулирование и администрирование лучше, чем в Японии или Швейцарии, можно будет ожидать реализации заявленных депутатами целей.

— Как в других странах проходит легализация криптовалют и прочих виртуальных активов. Есть ли успешные примеры введения государственного регулирования этих рынков? И есть ли примеры провала такого госрегулирования?

— Нужно понимать, что отношение к виртуальным активам в той или иной стране зависит от их инвестиционной привлекательности. Украина в этом направлении постоянно борется с выводом капитала, а вот желающим перевести финансы в Швейцарию придется «встать в очередь». Там всячески благоприятствуют обращению криптовалют, в некоторых кантонах уже можно оплатить коммунальные услуги биткоинами. А в Венесуэле создали государственную криптовалюту эль-петро, вызвавшую полный крах любых других инициатив. У развитых стран нет проблем с виртуальными активами: в США выпускают даже производные ценные бумаги (фьючерсы) на Чикагской бирже. Причина все в том же: криптоактивы выступают способом вывода капитала в более развитую экономику. Как только государство сталкивается с «бегством» капитала, виртуальные активы становятся проблемой.

Стоит напомнить, что, по мнению известного экономиста и автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, США на самом деле являются страной-банкротом и с появлением вакцины против коронавируса стоимость их активов резко пойдет вниз, доллар будет обесцениваться. Поэтому сейчас биткоин, эмиссия которого ограничена 21 млн монет, является лучшей долгосрочной инвестицией. Хотя многие другие известные экономисты считают криптовалюты мыльным пузырем, который вскоре лопнет, обанкротив владельцев.

Фото Pixabay

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