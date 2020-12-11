Когда курс доллара опустится ниже 28 гривен: прогноз

В последнее время курс национальной валюты стабилизировался и начал расти. Однако в конце нынешней недели снижение курса доллара приостановилось, но евро продолжил дешеветь. Со среды, 9 декабря, курс доллара не изменился, а евро подешевел на 6 копеек, опустившись ниже психологической отметки 34 грн за евро. В среду, 9 декабря, НБУ установил официальные курсы на уровне 28,08 грн за доллар и 33,99 грн за евро. На наличном валютном рынке доллар и евро продолжили дешеветь. В обменниках американскую валюту можно сдать в среднем по 28,01 грн, купить по 28,24 грн; европейскую — сдать по 33,79 грн, купить по 34,23 грн. Эксперты рассказали, когда стоимость доллара опустится ниже 28 гривен.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне заметно снизился во всех сегментах валютного рынка — на 0,7−1,4%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,44 до 28,08 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время упали с 28,26−28,28 грн до 28,04−28,05 грн (-0,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках снизились за этот период с 28,27−28,48 грн до 28,05−28,27 грн (-0,8% - -0,7%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи расширилась с 0,7% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса покупки.

Спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке незначительно превышает предложение, на 9 млн долларов в среднем за день, и формируется преимущественно за счет «форвардного» сегмента рынка, что свидетельствует о сохранении умеренных девальвационных рисков в условиях неопределенности с ситуацией в экономике в связи с коронакризисом, сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин. По его словам, международные резервы остаются на уровне более 26 млрд долларов, чего достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни и выполнения обязательств правительства и Нацбанка в иностранной валюте.

Дополнительный весомый вклад в поддержку международных резервов и фискальной устойчивости внесет получение Украиной первого транша макрофинансовой помощи от Еврокомиссии в размере 600 млн евро под 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года. Направление этих средств на обеспечение бюджетных потребностей также будет способствовать уменьшению нагрузки на финансирование расходов государственного бюджета и поддержанию финансовой стабильности в Украине.

В ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,9 грн. Наличный доллар — по 27,9−28,1 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

По мнению экспертов, давление на гривню могут оказать компании — подрядчики государственных проектов, если они получат деньги из госбюджета.

«Курс гривни в пятницу, 11 декабря, тестирует на прочность уровень 28 гривен за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок находится без поддержки продавцов. Нерезиденты приостановили выход из облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а во вторник при размещении пятилетних долговых бумаг с 12-процентной доходностью даже нарастили свой портфель. Импортеры также пассивны на фоне низкой деловой активности. В результате единственным крупным участником рынка, способным удержать гривню от дальнейшего роста, остается НБУ, от которого и будет зависеть, куда пойдет гривня и продолжиться ли ее укрепление. Регулятор, пользуясь ситуацией, будет выкупать доллар в резервы. Поддержку гривне оказывают помощь ЕС в размере 623,5 млн евро и привлеченные ресурсы от размещения ОВГЗ, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета.

В перспективе давление на гривню могут оказать компании — подрядчики государственных проектов, если они получат деньги из бюджета. В зависимости от объемов таких выделений не все средства получится использовать, в результате чего остатки, а также замороженные на время локдауна ресурсы могут пойти на выкуп валюты. Но такой вариант возможен только при условии выделения средств подрядчикам.



Решение регулятора сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых не оказало влияния на рынок. Кроме того, глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что ужесточение карантинных мер из-за коронавируса в январе существенно не повлияет на экономическую активность, потребительский спрос и инфляцию в стране.

Вероятно, в ближайшее время гривня будет торговаться вблизи отметки 28 гривен за доллар", — отметил Андрей Шевчишин.

Введение жесткого карантина может положительно отразиться на стоимости национальной валюты.

«Вчера на межбанке доллар США к гривне «провалился» под уровень 28,10 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Государственный «Укргазбанк» продавал доллары в интересах «Нафтогаза». НБУ в торгах участия не принимал. Торговая сессия четверга по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 28,05 грн, единая европейская валюта к гривне незначительно укрепилась — до отметки 34,08 грн.

«Перелом» настроений на рынке случился после заявления Минфина Украины о получении макрофинансовой помощи от Евросоюза. После такого решения властей ЕС можно рассчитывать и на прогресс в переговорах Украины с МВФ. Вероятно, два транша по 700 млн долларов США мы получим уже в следующем году.

Кабмин внес ясность относительно сроков жесткого карантина: его введут с 8 января, что существенно снизит спрос на валюту со стороны импортеров. Все это позволяет ожидать укрепления гривни к концу января будущего года. НБУ при значительном ослаблении доллара США будет выходить с его покупками на межбанк. Данный механизм регулятор использует для пополнения резервов.

На следующей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем коррекции к уровню 28,15 грн. Евро к гривне, вероятно, продолжит укрепляться к отметке 34,18 грн", — считает Андрей Гойлов.

Напомним, что недавно парламент принял в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», который предусматривает легализацию в Украине криптовалюты. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что рынок криптовалют уже урегулировали такие страны, как США, Германия, Мальта, Гибралтар, Швейцария, Лихтенштейн, Эстония и Япония. В Украине же этот рынок фактически сформирован и функционирует уже пять лет, но при этом находится полностью вне правового поля государства.

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