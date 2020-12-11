ICU начинает размещение нового фонда облигаций на 500 миллионов гривен

Группа ICU начинает размещение нового закрытого недиверсифицированного паевого инвестиционного фонда облигаций «Инвестиционный капитал — Фонд облигаций II» с размером эмиссии 500 млн грн. Его инвесторами могут быть физические и юридические лица. Об этом сообщила пресс-служба Группы ICU .

«Стратегия фонда предусматривает получение стабильного дохода путем инвестирования в инструменты с фиксированной доходностью: государственные, муниципальные и корпоративные облигации украинских эмитентов, а также депозиты», — говорится в сообщении.

Фонд нацелен на защиту средств вкладчиков от инфляции, а минимально запланированной доходностью фонда является показатель Украинского индекса ставок по депозитам физических лиц, рассчитанный на 12 месяцев (UIRD). Стратегия также предусматривает возможность инвестирования в валютные инструменты для повышения доходности в период роста девальвационных ожиданий.

«Снижение ставок по депозитам вынуждает инвесторов искать новые инвестиционные решения. ICU предлагает широкий спектр финансовых продуктов. Фонд облигаций с консервативной стратегией инвестирования является наиболее оптимальным решением с точки зрения соотношения доходности и риска для любого инвестора», — сообщил управляющий локальными активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко.

Он подчеркнул, что такой подход хорошо зарекомендовал себя в условиях кризиса.

Новый фонд «Инвестиционный капитал — Фонд облигаций II» будет продолжать воплощать стратегию инвестиций в инструменты с фиксированной доходностью, которую ICU успешно использует уже 15 лет.

С 2006-го по 2011 год компания управляла облигационным фондом ЗНПИФ «Инвестиционный Капитал II», стоимость чистых активов на одну акцию которого за этот период увеличилась в 3,9 раза, а среднегодовая доходность составила 27%.

В 2011 году начал свою работу ЗНПИФ «Инвестиционный капитал — Фонд облигаций», являющийся сейчас самым большим публичным фондом в Украине с активами более 250 млн грн. С начала деятельности стоимость инвестиционного сертификата фонда выросла в 10 раз, а среднегодовая доходность достигла 30,26%. Это лучший показатель среди облигационных инвестиционных фондов в Украине. Срок деятельности фонда завершится в апреле 2021 года.



Группа ICU — независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США. Учредители ICU — Макар Пасенюк и Константин Стеценко.



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