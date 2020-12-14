Доллар уже дешевле 28, а евро — 34 гривен: что будет с курсами на этой неделе

Укрепление курса национальной валюты продолжается, несмотря на решение правительства об усилении карантина после новогодних праздников. За прошедшие выходные курс обеих основных иностранных валют опустился ниже психологических отметок. Доллар теперь стоит дешевле 28 гривен, а евро — менее 34 гривен. С пятницы, 11 декабря, американская валюта подешевела на 11 копеек, а европейская — на 10 копеек. В понедельник, 14 декабря, НБУ установил официальные курсы на уровне 27,97 грн за доллар и 33,89 грн за евро. На наличном валютном рынке доллар и евро также подешевели на 8−10 копеек. В обменниках американскую валюту можно сдать в среднем по 27,93 грн, купить по 28,16 грн; европейскую — сдать по 33,70 грн, купить по 34,14 грн. Любопытно, что именно интервенции Нацбанка по покупке валюты не дали курсу гривни укрепиться еще сильнее. Это притом что предыдущие несколько недель, пока гривня падала, НБУ не участвовал в торгах на межбанке.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка в среднем на 40 копеек, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 28,29 до 27,96 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,26−28,28 грн до 27,96−27,97 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 28,23−28,44 грн до 27,85- 28,10 грн. При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,7%.

Основной причиной снижения курса доллара выступает рост активности на долговом рынке Украины. Проблемы с закрытием дыры в бюджете заставляют Минфин искать новые источники финансирования. Для этого министерство начало более активно занимать деньги на рынке. Учитывая сложную политическую обстановку, брать взаймы пришлось под более высокие проценты. В данный момент активность инвесторов и их спрос на долги, номинированные в гривне, вызывают ее укрепление.

В пятницу мы смогли сломить отметку в 28 грн. Это открывает путь для снижения курса доллара до 27,75 уже уже на этой неделе", — уверен Максим Пархоменко.

Эксперты отмечают, что неожиданная активность Нацбанка на валютном рынке не способствовала укреплению гривни.

«В пятницу на межбанковском валютном рынке гривня к доллару США пробила психологически важный уровень 28 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Котировки с самого открытия «просели» при перевесе предложения над спросом. Нацбанк в процессе интервенций купил порядка 70 млн долларов. Если бы не спрос на валюту со стороны регулятора, гривня укрепилась бы еще сильнее. Торговая сессия пятницы по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 27,97 грн, евро же ослаб к гривне до отметки 33,89 грн.

Динамика курса национальной валюты к доллару и евро на этой неделе будет зависеть от позиции регулятора. Спроса со стороны нерезидентов — как главных покупателей валюты с конца лета — не ожидается. Импортеры тоже снизили свою активность перед локдауном, намеченным на 8 января следующего года. На рынке остаются лишь экспортеры, которым необходимо продать валюту для платежей в украинский бюджет. Логичным поведением в такой ситуации для НБУ будет дальнейший выкуп долларов и евро для пополнения международных резервов.

Завтра состоится аукцион Минфина Украины по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Рынку будут предложены бумаги с погашением через 3, 12 и 36 месяцев в гривнях, а также 12 и 24 месяца — в долларах. Показательными станут действия нерезидентов: если они продолжат увеличивать свои позиции в ОВГЗ, гривня будет дальше укрепляться.

На этой неделе по курсу доллара к гривне ожидается торговля в диапазоне 27,90−28,05 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, продолжит слабеть до отметки 33,80 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

На курс гривни влияет и дополнительное размещение Украиной еврооблигаций.

«Курс национальной валюты в понедельник, 14 декабря, укрепился на открытии биржи и торгуется вблизи сильного уровня поддержки 27,9 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Поддержку гривне оказывает пассивность покупателей и новости о доразмещении Украиной еврооблигаций-2033 на сумму 600 млн долларов под 6,2%. Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

Таким образом, государство активно пытается закрыть масштабный дефицит госбюджета, сформированный к концу 2020 года. И, несмотря на отсутствие сотрудничества с МВФ, получает поддержку кредиторов. Однако привлеченных средств все еще недостаточно для покрытия дефицита, хотя полученные кредиты значительно улучшают ситуацию.

Валютный рынок остается без прикрытия покупателей, в результате чего продавцы управляют ситуацией и в любой момент могут отправить гривню к еще более сильным уровням. Главным покупателем выступает НБУ, на него будут ориентироваться немногочисленные покупатели и спекулянты.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет пробовать на прочность уровень поддержки 27,9 грн за доллар. Если НБУ не выйдет с покупкой валюты, высока вероятность продолжения укрепления украинской валюты", — считает Андрей Шевчишин.

Напомним, что недавно парламент принял в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», который предусматривает легализацию в Украине криптовалюты. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что рынок криптовалют уже урегулировали такие страны, как США, Германия, Мальта, Гибралтар, Швейцария, Лихтенштейн, Эстония и Япония. В Украине же этот рынок фактически сформирован и функционирует уже пять лет, но при этом находится полностью вне правового поля государства.

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