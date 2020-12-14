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Деньги

Чичваркин рассказал о фейковом аукционе по продаже «Массандры»

15:12 14 декабря 2020
Завод Массандра

Российский предприниматель Евгений Чичваркин, эмигрировавший в Великобританию, назвал аукцион, на котором продали крымскую «Массандру», фейковым.

«Массандра — история нечестных сделок, — пишет Чичваркин в Instagram. — При князьях скопировали рецепты хереса, мадейры и портвейна, также и назвали. На старые Икемы с другой стороны лепили свои лейблы (это наверное не считалось тогда чем-то крамольным). В 1920 году был захвачен большевиками вместе с Крымом. В 1941 году — Третьим рейхом. А в 1944 году — назад большевиками. Через 10 лет отписан Хрущевым не без прагматических предпосылок УкрССР. В 1991—1992 годах перекочевал по наследству в Украину. В 2014 году вновь захвачен большевиками. В 2020 году куплен (за него первый раз заплачены живые деньги) на фейковом аукционе по заниженной стоимости Ковальчуками, разбогатевшими на коррупционной дружбе с Путиным».

Отметим, что Юрия Ковальчука — крупнейшего акционера банка «Россия», чья дочерняя компания купила предприятие в оккупированном Крыму — называют «хранителем секретов Путина». В этом финансовом учреждении, в частности, в свое время долю получила Светлана Кривоногих — возможная мать третьей дочери Владимира Путина.

Фото из Википедии.

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