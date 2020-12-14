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Деньги

Сотни тысяч физлиц-предпринимателей обрушили сайт Минцифры заявками на выплату помощи

16:25 14 декабря 2020
Гривни

После того, как «в верхах» таки утвердили решение о компенсации физическим-лицам предпринимателям и наемным работникам, которые терпят убытки из-за карантинных мер, портал «Дії», через который следует подавать заявки, посетило рекордное количество пользователей.

По этому поводу в Минцифре предупредили об ограниченной пропускной возможности ресурса, который проходит серьезные испытания при попытках сотен тысяч граждан одновременно подать заявки на компенсацию.

«Если вам не удается подать заявление, не волнуйтесь, а сделайте это чуть позже. Вы обязательно сможете воспользоваться услугой, ведь заявления от ФЛП и наемных работников принимаются до 31 декабря», — говорится в сообщении.

Тем временем в МВД предупреждают украинцев по поводу мошенников, которые выманивают у людей деньги и данные карточек под видом государственных выплат.

Эксклюзивный материал о том, кто получит помощь по безработице в условиях карантина, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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