Технический контроль, жесткие правила и завершенные маршруты: что изменилось в «Укравтодоре» за год «Великого будівництва»

Почти 95% украинских дорог не знали ремонта на протяжении более 30 лет, превратившись из дорог в направления. В прошлом году удалось обновить лишь 947 трасс государственного значения. Если такие темпы сохранять, понадобится лет 60, чтобы восстановить их все. А пока ремонтируют одну, другая приходит в негодность, и процесс можно начинать заново. Поэтому новая команда «Укравтодора» решила все изменить.

Еще в конце прошлого года, после пилотного ремонта трассы Запорожье — Мариуполь стало понятно, что при правильном подходе дороги можно делать намного быстрее и качественнее. Тогда 130 км этой трассы были отремонтированы за 68 дней — рекорд, который до сих пор не удалось превзойти. Для сравнения: предыдущие 70 км этой же трассы ремонтировали в течение трех лет.

Через месяц после сдачи дороги Запорожье — Мариуполь один из непосредственных участников этого проекта, Александр Кубраков, победил в конкурсе на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).

В начале декабря 2020-го «Укравтодор» отчитался о рекордном количестве отремонтированных и построенных дорог — 3 926 км, или 10% всей дорожной сети государственного значения. В мировом рейтинге процветания Legatum Prosperity Index по качеству дорог Украина поднялась сразу на 20 позиций.

«Укравтодору» пришлось менять принципы и подходы, чтобы страна наконец-то поехала по качественным дорогам. Теперь, когда есть процедуры и результат, амбиции «Укравтодора» выросли еще больше. В планах ведомства — за ближайшие четыре года восстановить абсолютно все государственные дороги и забыть о 95% аварийного фонда, как о страшном сне.

«Велике будівництво-2020» в километрах и мостах

Поскольку в ведении «Укравтодора» с 2018 года находятся только дороги государственного и международного значения, здесь и далее речь будет идти именно о них.

По состоянию на конец ноября было отремонтировано и построено 3 926 км. До конца года рассчитывают максимально приблизиться к изначальному плану в 4 200 км.

В число этих 3 926 км вошли также 28 обходов городов, что для транзитного сообщения особенно важно, так как сокращает время в пути для транспорта, а сами города разгружаются от лишних потоков.

Было также восстановлено 85 мостов, а до конца декабря собираются довести их число до 100. Про мосты редко пишут, но их состояние ничуть не лучше самих дорог. Те, кто ездит по Украине, прекрасно понимают, о чем идет речь.

Всего в стране насчитывается 16 155 искусственных сооружений, большинство из которых были построены еще в 1960—1970-х годах и уже давно требуют не просто ремонта, а полной реконструкции, так как современные нагрузки не имеют ничего общего с теми, которые закладывались во время строительства.

В мае этого года Укравтодор обследовал 35% всех мостов и пришел к выводу: пригодны к использованию только 2%. Поэтому тогда же, в мае, была принята Национальная программа восстановления мостов, по которой за 5 лет собираются реконструировать 1 385 наиболее изношенных из них.

Особое внимание в этом году также уделили сохранению уже построенного и восстановленного. Для этого оборудовали 25 площадок так называемого взвешивания-в-движении (WiM) для большегрузных автомобилей. В будущем количество WiM будет постоянно увеличиваться, чтобы ни одна фура не смогла выехать на дорогу или мост с перевесом.

Новые правила

Многие из восстановленных в 2020 году были доработкой незавершенных за прошлые годы проектов. Излюбленная практика в строительстве на протяжении многих и многих лет — делать часть работы, чтобы в следующем году получать новое финансирование на доработку, но уже дороже, и снова не доделать.

«Признаком коррупции в инфраструктуре всегда были недострои, — отметил Кубраков на форуме дорожной отрасли „СЕТЬ“. — До конца 2021 года этот феномен наконец-то исчезнет из украинской истории».

До 2020 года традиционно нарезали дороги на множество мелких участков и распределяли их между подрядчиками. Эти участки ремонтировались в разные сроки и получались различного качества, в итоге уже привычным стал шахматный порядок — часть сделана, часть — нет, а третья уже начала разрушаться.

С 2020 года «Укравтодор» стал применять так называемую маршрутизацию проектов, когда выбранное направление должно ремонтироваться целиком и в течение одного года. Первой подобной дорогой стала упомянутая выше трасса Запорожье — Мариуполь. В 2020 году по тому же принципу были восстановлены М-03 Киев — Харьков — Должанский (216,5 км), Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Львов (133,4 км), КПП «Станица Луганская» — Северодонецк (125 км), Н-30 Васильевка — Бердянск (114 км) и многие другие.

Следующим нововведением, которое встретило отчаянное сопротивление подрядчиков старого образца, стали единые требования к исполнителям. Для участия в тендере на ремонт и строительство дорог I категории они должны иметь опыт работы на подобных объектах, технику, кадры и гарантии финансового здоровья.

Такой подход ломал прежние схемы, когда подряды отдавались «своим» компаниям, без оглядки на конечный результат. Недовольные обрушили на автодор поток критики и «компромата».

Кубраков на этот счет заявил: «Я персонально отвечаю за каждую потраченную гривню в этом году. Любые спекуляции закончатся спекуляциями, а построенные дороги останутся на десятилетия».

Экспертизы и технадзор

С этого года «Укравтодор» впервые распространил практику прохождения предварительной экспертизы абсолютно на все проекты. Если в 2018—2019 годах это требовалось только для нового строительства, реконструкции и капитального ремонта, то в 2020 году к ним добавился и текущий средний ремонт, который составляет около 60% всего объема работ.

В 2020 году «Укравтодор» текущий средний ремонт сделал фактически капитальным за счет повсеместного усиления дорожной основы. На 81,2% объектов текущего среднего ремонта основа была усилена, а это непосредственно влияет на долговечность обновленной дороги.

По новому правилу, обязавшему все 100% проектов проходить экспертизу, специальная V секция Технического совета «Укравтодора» еще до выставления проектов на тендеры смогла сэкономить ни много ни мало 11,8 млрд гривен по сравнению с расчетами первоначально поданных проектов. В среднем на каждом проекте экономилось 7,4%.

Еще одним нововведением 2020 года стал независимый технический надзор, которого раньше не было в принципе.

Руководство «Укравтодора» еще до старта «ВБ» встретилось с экспертами по развитию инфраструктуры из Германии под руководством профессора Райнера Бомбы, государственного секретаря федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии (2009−2018 гг.), который подтвердил правильность выбранной стратегии.

«Независимый технадзор будет проводиться на всех этапах, включая период предоставления подрядчиком гарантии на выполненные работы», — сказал тогда Кубраков.

В 2020 году такой надзор был внедрен на 1 500 км дорог, в основном, на объектах, которые финансируются международными финансовыми организациями, но не только — строящиеся и ремонтирующиеся за государственный счет дороги также проверялись. Особенностью работы проверяющих компаний из Австрии, Франции, Турции и других стран является то, что они появляются на объектах в любое время суток и без предупреждения подрядчика.

Результатом таких проверок, в частности, стала вынужденная замена подрядчика на обходе Житомира, который, как установил технадзор, систематически нарушал технологию.

Vision Zero

В первых числах ноября украинские автомобилисты узнали новое слово — «чокер». Это один из видов принудительного успокоения движения за счет сужения проезжей части с помощью, например, островков безопасности.

Помимо островков теперь на дорогах будут использовать бордюрные расширения обочин, вставки по оси дороги, переделывать перекрестки в кольцевые. Количество наружной рекламы вдоль дорог будет сведено к минимуму, встречные потоки максимально разделят зелеными полосами, осветят переходы и, по возможности, сами трассы.

С 1 ноября эти новые нормы, разработанные «Укравтодором», уже введены в действие. Они стали составной частью глобальной концепции под названием Vision Zero («Нулевое видение»), миссия которой — свести смертность на дорогах к нулю.

Воплощение Vision Zero «Укравтодор» начал задолго до официального принятия новых норм безопасности. В 2020 году освещения дорог было установлено в 8 раз больше, чем в предыдущие годы (619 км), тротуаров было обустроено в 5 раз больше (206 029 погонных метров), а барьерных ограждений — в 2 раза больше (515 019 погонных метров).

Кстати, упоминавшаяся уже V секция при экспертизе проектов теперь обязательно уделяет внимание и соблюдению требований безопасности при строительстве и ремонте дорог.

Экономика «Великого будівництва»

Критики проекта любят указывать на то, что на ремонт и строительство инфраструктуры идут деньги из так называемого «коронавирусного фонда». Но для любителей «зрады» есть простой ответ: многие страны львиную долю своих коронакризисных фондов тратят не на медицину, а на поддержку экономики, ведь по ней кризис ударил чрезвычайно сильно.

По оценке экспертов из независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook, именно инфраструктурные инвестиции Украины в 2020 году удержали падение ВВП до 3,7%. В противном случае ВПП мог потерять 11%.

А что касается стоимости дорог, о которой тоже любят говорить оппоненты «Великого будівництва», то математика доказывает, что 1 км украинских дорог за год «подешевел» на 4,5 млн гривен — с 25,1 до 20,6 млн гривен.

В перспективе нескольких лет, если темпы модернизации инфраструктуры сохранятся, это обеспечит рост ВВП до 5%, убежден экономист Олег Устенко.

«Велике будівництво-2021»

Если к началу первого года «ВБ» в марте 2020-го многие проекты еще находились на стадии разработки и согласования, то в 2021-м, благодаря действующему системному подходу, ожидается, что на большинстве объектов работы начнутся намного раньше, так как их планирование уже идет полным ходом.

Итак, в 2021 году «Укравтодор» планирует обновить и построить 6 800 км дорог, 150 искусственных сооружений (мостов) и обустроить 60 площадок взвешивания-в-движении.

В следующем году ожидается завершение строительства двух знаковых объектов «ВБ», начатых в 2020 году, — мостов в Запорожье и новой трассы Н-31 Днепр — Решетиловка, 80 км которой в Полтавской области станут первым в Украине бетонным автобаном. Кстати, на 47 км этой бетонной дороги движение уже открыто в двух направлениях.

На смену этим объектам придут новые. В частности, «Укравтодор» уже объявил о строительстве нового моста через Днепр в Кременчуге. Работы, по плану, должны начаться ближайшей весной.

«Результаты нашей работы очень заметны в этом году, их не удастся спрятать и сказать, что это было построено в прошлые годы: это все построено/достроено в 2020 году. Больше, чем в любой другой год за весь период независимости», — сказал Кубраков о первом годе нового «Укравтодора».

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