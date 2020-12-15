Кому и как выплатят «карантинные» 8 тысяч гривен: что важно знать

Украинские предприниматели и их наемные работники, финансово пострадавшие от введенного карантина, начали оформлять получение госпомощи, предусмотренной принятым недавно законом. Правда, в первый день из-за большого количества желающих подать заявку на получение госпомощи правительственные интернет-ресурсы «легли», не выдержав наплыва посетителей. Учитывая ажиотаж, давайте разберемся, кто же может рассчитывать на финансовую помощь от государства, как ее оформить и получить.

Заявку на получение помощи можно подать до 31 декабря

На днях Пенсионный фонд Украины, который принимает активное участие в проверке информации о претендентах, официально обнародовал памятку для получения единовременной выплаты в размере 8 тысяч гривен согласно закону, принятому парламентом 4 декабря. В частности, заявку можно подать до 31 декабря включительно на правительственном портале «Дія» или через мобильное приложение «Дія».

Право на получение этого пособия имеют как предприниматели, так и наемные работники. В частности, наемные работники, которые:

на 10 декабря 2020 года трудятся по основному месту работы у работодателя, деятельность которого была временно остановлена в результате введения ограничительных противоэпидемических мероприятий;

средняя заработная плата которых за третий квартал 2020 года не превышает 30 тысяч гривен в месяц.

Также на выплату могут претендовать физические лица — предприниматели, которые:

на 10 декабря 2020 года зарегистрированы 3 месяца и больше как физические лица — предприниматели и в 2020 году уплатили единый социальный взнос (ЕСВ) за себя не менее чем за 3 месяца;

не являются одновременно физическим лицом — предпринимателем и наемным работником.

Важно, что, кроме заявления о желании получить компенсацию, других документов подавать не нужно.

«Проверка соответствия основного вида экономической деятельности работодателя перечню видов деятельности (КВЭД. - Авт.), в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, и факта начисления и уплаты ЕСВ будет осуществляться средствами портала „Дія“ автоматически при подаче заявления», — подчеркнули в ПФУ.

То есть важно отметить, что на финансовую помощь от государства могут претендовать далеко не все украинские бизнесмены, а только представители предопределенных профессий. Полный перечень направлений бизнеса в виде КВЭД опубликован на сайте Министерства цифровой трансформации Украины diia.gov.ua/news/kvedy (Минцифры).

Подать заявление на получение помощи можно только в электронном виде

Последовательность действий для получения госпомощи определена специальным правительственным документом — «Порядком обращения и предоставления в 2020 году единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сфер их деятельности вследствие усиления карантина».

Согласно этому документу, чтобы получить единовременную материальную помощь, необходимо до 31 декабря 2020 года подать соответствующее заявление.

Идентификацию застрахованного лица будут осуществлять с использованием квалифицированной электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или иного средства идентификации личности, которое дает возможность однозначно идентифицировать заявителя, в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг «Портал Дія», в том числе с использованием мобильного приложения «Дія».

В заявлении о выплате единовременной материальной помощи указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, его дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов);

адрес места жительства;

подтверждение соответствия застрахованного лица критериям, предусмотренным частями первой и второй статьи 2 закона (вид деятельности);

номер банковского счета для выплаты единовременной материальной помощи — по стандарту IBAN.

Список на выплату единовременной материальной помощи будет формировать Минцифры и передавать в ПФУ, который обобщает информацию и передает его Минсоцполитики.

Далее ПФУ перечисляет средства получателям помощи в пределах сумм, поступивших от Минсоцполитики, не позднее следующего операционного дня после получения средств.

Стоит отметить, что, как завил в эфире одного из телеканалов заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, в процессе подготовки законопроекта произошли определенные коррективы по КВЭД, обладатели которых могут претендовать на помощь государства. В результате сейчас, ориентировочно, по 8 тысяч гривен смогут получить более миллиона украинцев. Общая сумма выплат составит около 8,3 миллиарда гривен. Другой вопрос, где государство возьмет такие деньги, притом что даже госбюджет на 2020 год имеет огромный дефицит, который правительство пытается покрыть за счет продажи новых облигаций внутреннего государственного долга.

Стоит напомнить, что Верховная Рада также приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни». Этот документ изменил порядок оформления и получения государственной помощи по безработице.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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