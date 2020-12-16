Доллар и евро за три дня подешевели на 20–30 копеек: что будет дальше

Падение курсов доллара и евро по отношению к гривне ускоряется. С понедельника, 14 декабря, американская валюта подешевела на 21 копейку, а европейская — на 20 копеек. В среду, 16 декабря, НБУ установил официальные курсы на уровне 27,76 грн за доллар и 33,69 грн за евро. На наличном валютном рынке доллар и евро также подешевели на 20−30 копеек. В обменниках американскую валюту можно сдать в среднем по 27,67 грн, купить по 27,91 грн; европейскую — сдать по 33,45 грн, купить по 33,86 грн. Эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление курса национальной валюты.

«За неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка в среднем на 40 копеек, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 28,08 грн до 27,76 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,09−28,10 грн до 27,66−27,67 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 28,08−28,31 грн до 27,60- 28,85 грн. При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 0,7% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса покупки.

Нерезиденты обменивают доллары на гривню и приобретают украинские облигации внутреннего государственного займа, (ОВГЗ) номинированные в национальной валюте. Так, 15 декабря Минфин смог привлечь порядка 51 млрд гривен. Это оказывает поддержку гривне и позволяет ей укрепляться против других основных валют.

В течение ближайшей недели мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может достигнуть отметки 27,50 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,60−27,75 грн", — прогнозирует Максим Пархоменко.

Эксперты отмечают, что за счет продажи долговых бумаг на большую сумму государство практически решило проблему дефицита госбюджета.

«На межбанке курс гривни к доллару США преодолел очередной психологически важный уровень — 27,80 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Национальная валюта вернулась к значениям сентября текущего года, и если бы НБУ не выкупил 125 млн долларов, то ее укрепление было бы еще значительнее. Торги вторника по валютной паре доллар — гривня завершились на уровне 27,77 грн, евро к гривне упал до отметки 34,74 грн.

Вчера Минфин Украины в ходе аукциона предложил инвесторам 7 выпусков ОВГЗ, благодаря чему состоялось рекордное привлечение средств в государственный бюджет — 51,39 млрд грн. Украинские пятилетние долговые бумаги пользуются спросом у нерезидентов, которые сейчас прекратили скупать валюту на межбанке. Кроме того, Международный банк реконструкции и развития выделил нашей стране на преодоление последствий пандемии COVID-19 300 млн долларов, 170 млн из которых Украина получит еще в этом году. Теперь последние сомнения в устранении бюджетного дефицита текущего года сняты, и депутаты утвердили главный финансовый план страны на следующий год.

До конца недели по курсу доллара к гривне ожидаем дальнейшего падения к уровню 27,70 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, продолжит слабеть до отметки 34,40 грн", — уверен Андрей Гойлов.

Нацбанк, воспользовавшись ситуацией на валютном рынке, пополняет свои резервы.

«Курс гривни в среду, 16 декабря, укрепился до 27,70 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается из-за сформировавшегося на рынке перевеса продавцов валюты, а также благоприятного новостного фона. В частности, накануне Минфин привлек в бюджет рекордный объем средств. Кроме того, Верховная Рада Украины приняла бюджет на 2021 год, в котором, как и ожидалось, были пересмотрены расходные статьи. Так, в бюджете заложен дефицит 5,5% ВВП, инфляция на уровне 7,3% и рост экономики на 4,6%.

За последние несколько недель в госбюджет, испытывающий критический дефицит, было привлечено суммарно почти 110 млрд грн — как в гривне, через ОВГЗ, так и в долларе, через кредиты ЕС и Мирового банка. Таким образом, финансирование бюджетных проектов возобновится, а подрядчики и организации получат средства до конца года. Поскольку «оприходовать» все в период новогодних праздников и локдауна не смогут, средства будут размещены на депозитах и, вероятно, в валюте.

Важно также отметить роль НБУ, который, воспользовавшись ситуацией и сильными продажами, выкупает валюту в резервы. В частности, накануне регулятор выкупил почти 145 млн долларов.

После изъятия ликвидных средств и активных продаж валюты, вероятно, рынок возьмет паузу. Курс гривни может стабилизироваться в диапазоне 27,7−27,8 грн за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

Стоит отметить, что на днях началась регистрация предпринимателей и их сотрудников, пострадавших от введения карантина, на получение финансовой помощи от государства. Однако на выплату могут претендовать далеко не все украинские бизнесмены, а только представители определенных профессий. Полный перечень направлений бизнеса в виде КВЭД опубликован на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

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