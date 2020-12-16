Когда и на сколько вырастут пенсии украинцев после принятия госбюджета-2021

Согласно Госбюджету на 2021 год, который накануне утвердил парламент, в Украине должны вырасти пенсии.

Как пишет «Экономическая правда», с 1 января выплаты увеличат на 300 гривен в связи с повышением минимальной зарплаты (до 6 тысяч гривен). До 2,4 тысячи гривен пенсию повысят украинцам старше 65 лет, чей стаж составляет 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

Отмечается, что увеличение выплат предусмотрено, несмотря на то, что дефицит Пенсионного фонда в 2021 году запланирован на уровне 195 млрд грн.

Также в планах — индексация пенсий на 11%, которую проведут в марте, а в апреле автоматически пересчитают пенсии работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Наряду с этим с июля государство будет доплачивать по 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Граждане из этой категории должны будут получать не менее 2,5 тысячи гривен, даже если их стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Людям старше 80 лет будут выплачивать дополнительно до 500 гривен — минимальная пенсия для них составит 2,6 тысячи гривен. А минимальная пенсия, которую будут получать украинцы с декабря 2021 года, увеличится на 80 гривен и составит 1,934 тысячи гривен.

Напомним, что за Госбюджет на следующий год проголосовали 289 народных депутатов. Против голосовали депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь», «Европейской солидарности» и «Голоса», поддержали документ 225 «слуг народа», а также нардепы из фракции «Батьківщина», группы «Довіра», «За майбутнє» и внефракционные.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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