Курс доллара в следующем году может упасть даже до 26 гривен, — Сергей Фурса

Во вторник, 15 декабря, парламент принял главный финансовый документ — Закон «О государственном бюджете Украины на 2021 год». Причем традиционного ночного бюджетного «бдения» не было, закон приняли довольно быстро. Конституционного большинства не набралось, но «за» все же проголосовали 289 нардепов. Так что же нам предлагает главный финансовый план страны и насколько реалистичны заложенные в него показатели?

С 1 января пенсионные выплаты увеличат на 300 гривен в связи с повышением минимальной зарплаты

Напомним, что, в соответствии с окончательным текстом документа, доходы государственной казны запланированы в сумме 1 092 083,3 млн гривен, т. е. на 70 млрд гривен больше, чем в 2020 году, расходы — 1 328 201,6 млн гривен, на 57,5 млрд гривен больше.

Прожиточный минимум из расчета на человека на месяц с 1 января составит 2 189 грн, с 1 июля — 2 294 грн, с 1 декабря — 2 393 грн., минимальная зарплата с 1 января — 6 000 гривен, с 1 декабря — 6 500 гривен.

По информации СМИ, по сравнению с данным при первом чтении документа сократились дотации в Пенсионный фонд — на 8 млрд гривен, а также расходы на образование — на 4 млрд гривен. При этом зарплаты педагогам и медикам повысят в среднем на 2−2,5 тысячи гривен.

Пенсии также в следующем году, хоть и незначительно, но вырастут. Так, с 1 января пенсионные выплаты увеличат на 300 гривен в связи с повышением минимальной зарплаты до 6 тысяч гривен. До 2,4 тысячи гривен пенсию поднимут украинцам старше 65 лет, чей стаж составляет 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). Также запланирована индексация пенсий на 11%, ее проведут в марте, а в апреле автоматически пересчитают пенсии работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Наряду с этим с июля государство будет доплачивать по 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Граждане из этой категории должны будут получать не менее 2,5 тысячи гривен, даже если их стаж составляет 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин). Людям старше 80 лет будут выплачивать дополнительно до 500 гривен — минимальная пенсия для них составит 2,6 тысячи гривен. А минимальная пенсия, которую будут получать украинцы с декабря 2021 года, увеличится на 80 гривен и составит 1,934 тысячи гривен.

Любопытно, что повышение пенсионных выплат предусмотрено, хотя дефицит Пенсионного фонда в 2021 году запланирован на уровне 195 млрд грн.

«Увеличение минимальной зарплаты — это чистый популизм»

Ответить на некоторые вопросы о госбюджете на следующий год «ФАКТЫ» попросили финансового эксперта, инвестиционного банкира Сергея Фурсу.

— Насколько реалистичны параметры принятого Госбюджета на 2021 год, в частности, его доходная часть, показатели инфляции и ВВП?

— ВВП плюс-минус совпадает и с нашими оценками, и с оценками большинства крупных банков — как иностранных, так и украинских. Инфляция выглядит немного завышенной. Но, с другой стороны, мы видим и активизацию в мире, особенно в развивающихся странах, эволюционных процессов. Это уже затронуло Турцию, Бразилию, не исключено, что и Украина станет частью этого тренда. Поэтому говорить с абсолютной уверенностью, что инфляция слишком высокая, пока что не приходится.

— Курс национальной валюты на следующий год заложен на уровне 29,1 гривни за доллар. Насколько такой курс реалистичен? Ведь мы видим, что гривня сейчас укрепляется.

— Ну да, скорее всего, это нереалистичный курсовой прогноз. Пока что все говорит о том, что курс гривни будет гораздо выше.

— То есть в следующем году курс будет около 28 гривен за доллар?

— Может быть и 27 гривен, и даже 26 гривен. У нас сейчас очень благоприятная ситуация для национальной валюты. Цены на украинский экспорт взлетели до небывалого уровня. Руда, металл. Цены на наши экспортируемые продукты питания тоже растут. Это основной фактор поддержки гривни. Плюс надо отметить возвращение иностранцев на украинский рынок облигаций внутреннего государственного займа. Та ситуация, которую мы видим сейчас на рынке, скорее всего, продолжится и в начале следующего года, что также поддерживает гривню, поскольку иностранцы приходят со своими долларами, продают их здесь, на внутреннем рынке. Собственно говоря, это и способствует укреплению национальной валюты.

— А сотрудничество с МВФ? Я так понимаю, что в этом году денег от МВФ Украина уже не получит. Каковы перспективы получения транша в следующем году и как это повлияет на наполнение бюджета?

— В нынешнем году, действительно, уже транша не будет. Но сигнал от МВФ о том, что Украина находится в сотрудничестве с фондом, уже дал нашей стране возможность решить бюджетный кризис. Деньги, привлеченные за последние дней десять от других зарубежных и международных финансовых организаций, — это как раз результат положительного сигнала от МВФ.

К сожалению, точно сказать, когда будет выделен транш, пока трудно. Потому что сейчас украинская власть, скорее всего, расслабится, так как не будет нуждаться в деньгах в ближайшие несколько месяцев. А значит, сотрудничество с МВФ вряд ли будет активным. Но когда мы таки получим эти деньги, то они станут существенной поддержкой бюджету страны.

— В следующем году дважды будет повышена минимальная зарплата. Как это отразится на основных экономических показателях Украины?

— Это негативный момент. Чистый популизм. У нас сейчас нет ни одной экономической причины для того, чтобы так возросла минимальная зарплата. Но это увеличивает дефицит госбюджета, стимулирует инфляционные процессы, и это станет дополнительным давлением на бизнес.

— На следующий год запланирован и рост пенсий. Но хватит ли средств в бюджете на выполнение всех пенсионных программ?

— На пенсионные программы всегда денег хватает. Это защищенные статьи бюджета. Однако при этом многое другое может быть не профинансировано, — отметил Сергей Фурса.

Стоит напомнить, что ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Сергей Фурса рассказал, как пандемия коронавируса отразится на экономике Украины и всего мира. Также финансист высказал свое мнение, какими будут последствия введения локдауна для отечественного бизнеса.

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