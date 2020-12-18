Курсы доллара и евро снова растут: чего ждать на следующей неделе

Похоже, что укрепление курса гривни, продолжавшееся последние две недели, остановилось. Со среды, 16 декабря, американская валюта подорожала на 6 копеек, а европейская — сразу на 39 копеек. В среду, 18 декабря, НБУ установил официальные курсы на уровне 27,82 грн за доллар и 34,08 грн за евро. На наличном валютном рынке доллар и евро также подорожали на 10−30 копеек. В обменниках американскую валюту можно сдать в среднем по 27,78 грн, купить по 28,01 грн; европейскую — сдать по 33,78 грн, купить по 34,20 грн. Однако некоторые эксперты считают, что нынешнее незначительное снижение курса гривни — явление временное и вскоре украинская валюта вновь начнет укрепляться.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка в среднем на 30 копеек, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время упали с 28,04−28,05 грн до 27,83−27,84 грн — на 20 копеек. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,05- 28,27 грн до 27,80−28,10 грн.

Активные действия Минфина на долговом рынке позволили за последнюю неделю занять у инвесторов более 28 млрд гривен. Из них 3,5 млрд долларов пришло от нерезидентов, которые предварительно обменивали валюту на гривню. Это и позволило укрепиться национальной валюте. На следующей неделе нас ожидают повторные аукционы от Минфина, которые могут оказать поддержку гривне.

В ближайшую неделю мы ожидаем стабилизации и умеренного снижение курса доллара к гривне к 27,60−27,70 грн", — прогнозирует Максим Пархоменко.

Эксперты отмечают, что ситуация на мировых товарных рынках способствует экспорту украинских товаров и укреплению гривни.

«В четверг на межбанке по курсу гривни к доллару США сформировался уровень поддержки — 27,80 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — «Альфа Банк» покупал валюту для своих клиентов-нерезидентов. Нацбанк в торгах участия не принимал. Котировки национальной валюты к доллару и евро двигались разнонаправленно. Торги четверга по валютной паре доллар — гривня завершились на уровне 27,84 грн, единая европейская валюта к гривне укрепилась до отметки 34,11 грн.

Несмотря на плохой урожай зерновых, объемы экспортной выручки существенно не снизились. В частности, цены на сталь выросли в полтора раза, рост стоимости агрокультур достигает 30%. Цены на нефть и газ не восстановились до мартовских показателей, что существенно сдерживает рост импорта. Все перечисленное укрепляет курс национальной валюты к евро и доллару. Тем не менее госбюджет на будущий год был принят с дефицитом, что окажет давление на гривню.

Сотрудничество с Международным валютным фондом по-прежнему остается главным фактором стабилизации рынков, поэтому любые проблемы в переговорах с МВФ приведут к девальвации национальной валюты. НБУ, вероятно, продолжит скупать доллары для пополнения международных резервов Украины.

На следующей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем коррекции к уровню 27,90 грн. Евро к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,15 грн", — считает Андрей Гойлов.

Курс гривни на следующей неделе может укрепить очередная продажа Минфином облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

«На открытии торгов в пятницу курс гривни укрепился до 27,75 грн за доллар в ожидании большого размещения ОВГЗ в следующий вторник и возможного возобновления предложения валюты нерезидентов перед данным выпуском, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Также гривня реагирует на подписание соглашения о финансовом сотрудничестве правительства Украины и Германии. Это рамочное соглашение, которое определяет перечень проектов, договоренности о финансировании которых правительством Германии были достигнуты во время украинско-германских переговоров в течение 2011−2019 годов.

Соглашением предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов в объеме до 214,6 млн евро, которые могут быть направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов. Средства могут быть реализованы в сфере энергетики, для поддержки малого и среднего бизнеса или для реконструкции коммунальной инфраструктуры в регионах. Кроме того, соглашением предусматривается предоставление 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе — в форме грантов, из которых 30,5 млн евро будут направлены на «улучшение системы профессионального образования и усиления местного самоуправления в Украине».

Между тем, негативом выступает статья, опубликованная агентством Bloomberg, о проигрыше президентом Зеленским борьбы с коррупцией и потере его авторитета. Впрочем, пока инвесторы и нерезиденты голосуют деньгами, благодаря высоким ставкам доходности, предложенным Минфином, гривня получает поддержку.

Также накануне возобновились выплаты по НДС, что свидетельствует об «открытии крана» ликвидности после масштабных привлечений капитала для покрытия дефицита госбюджета. От скорости и масштабов поступления этой ликвидности будет зависеть будущее давление на гривню, поскольку часть средств выйдет на рынок для покупки валюты.

Вероятно, в ближайшее время гривня останется в диапазоне 27,7−27,8 грн за доллар. Если начнутся значительные продажи валюты, удержать рынок сможет только НБУ", — отметил Андрей Шевчишин.

Стоит отметить, что в законе о государственном бюджете на 2021 год заложен прогнозный курс национальной валюты на уровне 29,1 грн за доллар. Однако в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что в следующем году курс доллара монет быть и 27, и даже 26 гривен. По его словам, сейчас очень благоприятная ситуация для национальной валюты. Цены на украинский экспорт взлетели до небывалого уровня. А это основной фактор поддержки гривни.

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