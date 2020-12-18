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Деньги

Украинцев собрались сделать «собственниками своих пенсий»

1:33 19 декабря 2020
пенсии

На втором уровне пенсионной реформы планируется запустить два вида накопительных пенсий. При этом в обоих случаях человеку будут даны широкие возможности распоряжаться пенсионными накоплениями. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Человек должен быть собственником своих пенсионных накоплений: самостоятельно выбирать фонд для накоплений, иметь возможности поменять его в любой момент, передать накопления в наследство, воспользоваться ими в критических случаях для лечения», — считает министр и предлагает перед переходом к накопительным пенсиям зафиксировать все эти важные моменты в законе.

Что касается обязательности участия в накопительной пенсионной системе, то Лазебная хочет ввести два разных подхода: для лиц младше 50 лет и для старшего поколения. «Предлагаем, чтобы участие в системе было обязательно для наемных работников до 50 лет, а те, кто старше, могли сами решать, участвовать или отказаться», — объясняет она.

На первом этапе взносы должны составить 4% от зарплаты. «Работать система будет так: человек вносит на свой счет в выбранном пенсионном фонде 2% от зарплаты, работодатель добавит еще 2%, таким образом получится 4%… В дальнейшем взносы необходимо увеличивать как минимум до 7%», — считает министр.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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