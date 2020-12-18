27.82 / 28.07 33.84 / 34.28
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

«Повышать некуда»: украинцам разъяснили ситуацию с пенсионным возрастом

4:40 19 декабря 2020
пенсионеры

В Украине исчерпались возможности для повышения пенсионного возраста. С тем повышением, что запланировано до 2028 года, продолжительность жизни на пенсии для украинцев уже будет самой низкой из 37 стран ОЭСР. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью «ФАКТАМ».

«Дополнительно повышать пенсионный возраст сейчас некуда… После 60 лет у нас мужчины живут 15,5 года, а женщины — 20,8 года. Это ниже средней ожидаемой продолжительности жизни на пенсии в странах Организации экономического сотрудничества и развития— 17,8 и 22,5 года соответственно. При условии выхода на пенсию в 65 лет продолжительность жизни человека на пенсии в Украине будет очень маленькой — 10−15 лет. То есть самой низкой из стран ОЭСР», — объяснила министр.

Пенсионная реформа 2017 года предполагает, что со стажем от 35 лет человек может выйти на пенсию в 60 лет, со стажем 25−35 лет — в 63 года, при стаже меньше 25 лет пенсионный возраст начнется в 65 лет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

69

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дмитрий Митрофанов и Асинье Банфилд

Украинец Митрофанов победил британца Байфилда и завоевал титул WBO Oriental: лучшие моменты боя

мишина

«Все ясно, Эллерт»: «холостячка» Мишина «раскрылась» перед зрителями

Василий Ломаченко

Ломаченко назвал виновных в своем поражении от Лопеса

Неля Погребицкая

«Сегодня будешь моей. Я тебя разорву»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер