«Повышать некуда»: украинцам разъяснили ситуацию с пенсионным возрастом

В Украине исчерпались возможности для повышения пенсионного возраста. С тем повышением, что запланировано до 2028 года, продолжительность жизни на пенсии для украинцев уже будет самой низкой из 37 стран ОЭСР. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью «ФАКТАМ».

«Дополнительно повышать пенсионный возраст сейчас некуда… После 60 лет у нас мужчины живут 15,5 года, а женщины — 20,8 года. Это ниже средней ожидаемой продолжительности жизни на пенсии в странах Организации экономического сотрудничества и развития— 17,8 и 22,5 года соответственно. При условии выхода на пенсию в 65 лет продолжительность жизни человека на пенсии в Украине будет очень маленькой — 10−15 лет. То есть самой низкой из стран ОЭСР», — объяснила министр.

Пенсионная реформа 2017 года предполагает, что со стажем от 35 лет человек может выйти на пенсию в 60 лет, со стажем 25−35 лет — в 63 года, при стаже меньше 25 лет пенсионный возраст начнется в 65 лет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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