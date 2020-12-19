Компанию Stolitsa Group кинули на 3,5 млн долларов при покупке рынка «Столичный», — Влада Молчанова

Последние несколько месяцев в информационном пространстве активно обсуждается ситуация вокруг рынка «Столичный», связанная с конфликтом между текущим бенефициаром предприятия Александром Стельмахом, которого СМИ также называют номинальным владельцем рынка в интересах Юрия Иванющенко, близкого соратника экс-президента-беглеца Януковича и украино-литовской компанией Stolitsa Group.

Известный киевский предприниматель Влада Молчанова заявила, что владелец мажоритарного пакета акций рынка «Столичный» взял аванс за продажу акций предприятия в размере 3,5 млн долларов, после чего прекратил какое-либо общение с потенциальными покупателями. При этом Молчанова опровергает заявления компании «Goodlight capital limited» о попытках рейдерского захвата рынка и каких-либо действиях по завладению рынком с ее стороны, либо со стороны Stolitsa Group. Ответ на журналистский запрос Владе Молчановой опубликовала на своей странице в Facebook Светлана Крюкова.

«В этой истории нас просто кинули. Я до сегодняшнего дня пытаюсь встретится со Стельмахом. Мне интересно послушать его лично — что и у кого я пыталась захватить рейдерским путем. Это клевета. И я подала в суд иск об опровержении недостоверной информации. Единственное пожелание мое и Stolitsa Group — это в правовом поле, цивилизовано выполнить обязательства по подписанных договорам», — заявила Молчанова в ответе на журналистский запрос.

По словам Молчановой, компания Stolitsa Group, акционером которой она ранее являлась, пригласила ее провести переговоры о приобретении акций рынка «Столичный».

«Начались переговоры со всеми учредителями этого проекта. 22,5% принадлежало компании „Современные рыночные инновации“, 11,6% — принадлежало Игорю Панько, 11,6% — группе „Шувар“, и мажоритарная доля в 54% — компании „Goodlight capital limited“ (Гудлайт кепител лимитед), которую представлял Александр Стельмах. Итак, в 2018-ом году мы начали и провели первую успешную сделку и приобрели компанию „Современные рыночные инновации“. Дальше начались переговоры. С „Шуваром“ и Панько мы достигли договоренностей», — рассказала она.

Также, по словам Молчановой, в январе 2019 года была достигнута договоренность со Стельмахом о покупке 54,25% доли в рынке «Столичный» за 12 млн долл. Были подписаны два меморандума, по которым были внесены 2 млн долларов и 1,5 млн долларов аванса.

«Следующий шаг — Stolitsa Group должна была обратится в Антимонопольный комитет, что она и сделала, а также публично известила рынок о покупке. А продавцы должны были вывести компанию „Goodlight capital limited“ (Гудлайт кепител лимитед), у которой были проблемы со счетами, из состава владельцев долей „Столичного рынка“ и ввести нового учредителя, на которую наша сторона должна была осуществить платеж», — прокомментировал детали сделки Молчанова.

В то же время, по ее словам, с начала 2020 года мажоритарный акционер вышел из переговоров, а собственники компании просто перестали брать телефонную трубку. При этом, на рынке сменился менеджмент, а миноритарные акционеры перестали получать отчеты о его работе.

«Тогда мы обратилось в правоохранительные органы, так как нас по сути „кинули“ на аванс. Возбудили уголовное дело, расследование длилось около полугода, после чего нас известили, что Стельмаху подписали подозрение в мошенничестве. Вот и все. Неделю назад в прессе поднялся шквал негатива в мой адрес. Все, в чем меня обвинили — неправда. Как и Вы, я узнала об этих событиях из С», — заявила Молчанова.

Также Молчанова напомнила, что Stolitsa Group — это одна из крупнейших украино-литовских инвестиций в Украину. Группа инвестирует в девелоперские проекты под своим брендом и розничную торговлю под брендом сети супермаркетов «NOVUS». Один из последних проектов — большой торгово-развлекательный центр «Ретровиль» на Виноградаре.

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