Concord Fintech Solutions — начинает эру открытых финтех-экосистем в Украине, — Елена Соседка

Запуск Concord Fintech Solutions — это гейм-чейнджер на финансовом рынке и начало эры финтех-экосистем в Украине. Об этом во время обсуждения будущих трансформаций финансового рынка на конференции UAFIN. TECH 2020 заявила нео-предприниматель и основательница первой в Украине открытой финтех-экосистемы Елена Соседка.

«Создание финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions положило начало эры финтех-экосистем в Украине и очень скоро изменит правила игры на рынке. Конкуренция уступит партнерству и синергии»,— подчеркнула Соседка.

По ее словам, партнерами Concord Fintech Solutions станут компании, владеющие большими данными: телекоммуникационные операторы, микрокредитные организации, ритейл, лизинговые компании, авиакомпании, банки, fintech- и techfin-стартапы.

«В нашу экосистему входят не только банковские продукты, но также продукты для ритейлов, других банков, финтех-компаний. Поэтому наша экосистема — это коллаборация всего рынка», — заявила основатель Concord Fintech Solutions.

Напомним, что Concord Fintech Solutions — это первая в Украине открытая финтех-экосистема, в рамках которой игроки на финансовом рынке могут создавать и развивать собственные финтех-проекты. Единую финансовую инфраструктуру экосистемы формируют банк CONCORDBANK, независимый процессинговый центр PROCARD, эквайринг CONCORDPAY, IT-компания MUSTPAY, биллинговая система MASSPAY, которые предоставляют разные решения на рынке, а также ряд глубинных экспертиз команд.

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