Доллар вверх или вниз: эксперты рассказали, от чего будет зависеть курс

Снижение курса гривни к основным иностранным валютам, произошедшее в конце прошлой недели, практически остановилось. За выходные, с пятницы, 18 декабря, американская валюта подорожала на 1 копейку, а европейская — на 2 копейки. В понедельник, 21 декабря, НБУ установил официальные курсы на уровне 27,83 грн за доллар и 34,10 грн за евро. Хотя на наличном валютном рынке доллар и евро за выходные подорожали в среднем на 10 копеек. В обменниках американскую валюту можно сдать в среднем по 27,87 грн, купить по 28,14 грн; европейскую — сдать по 33,85 грн, купить по 34,32 грн. Эксперты отмечают, что в последнее время наша страна теряет свою инвестиционную привлекательность, что может отразиться на курсе национальной валюты.

Как показало последнее исследование Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), за второе полугодие 2020-го индекс инвестиционной привлекательности Украины упал на 0,11 пункта — до 2,4 пункта из пяти возможных. По мнению экспертов ЕБА, это свидетельствует о беспрецедентном ухудшении настроений руководителей иностранных и украинских компаний. Отмечается, что настолько низкий показатель индекса был зафиксирован впервые с 2013 года.

Так, 78% гендиректоров компаний считают текущий инвестиционный климат в Украине неблагоприятным. Еще 16% руководителей находят инвестиционный климат нейтральным. И 6% оценивают инвестклимат как благоприятный. В то же время ухудшение бизнес-климата за последние шесть месяцев отметили 66% директоров, 29% считают, что инвестклимат не изменился, 5% увидели улучшение.

Что касается прогнозов, то всего 10% опрошенных руководителей надеются, что инвестиционный климат в Украине улучшится в ближайшие шесть месяцев, 45% ожидают, что ситуация останется прежней, а 45% уверены, что условия ведения бизнеса в Украине ухудшатся.

В итоге ровно половина гендиректоров считают, что инвесторам будет невыгодно заходить в Украину в ближайшие полгода, 12% придерживаются противоположного мнения, 38% не определились с ответом.

В то же время среди позитивных факторов развития украинской экономики опрошенные руководители компаний назвали быстрое экономическое восстановление после карантинных ограничений, контролируемую инфляцию, снижение учетной ставки НБУ, стабильный курс национальной валюты, либерализацию рынка земли и внедрение электронных государственных сервисов.

А к негативным факторам они отнесли кризис судебной власти и отсутствие верховенства права, отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией, значительное влияние теневой экономики, введение ограничительных мер, нестабильность налогового законодательства, ситуацию вокруг КСУ, угрозу прекращения сотрудничества с МВФ, осложнение взаимодействий с налоговой службой, таможней, контролирующими и правоохранительными органами.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне восстановился во всех сегментах валютного рынка, достигнув отметки 28,00 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,96 грн до 27,82 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», на открытии сессии в понедельник составляют 28,05−28,06 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,85−28,10 грн до 27,90−28,15 грн. Но в течение пятницы курс доллара на межбанке начал активно снижаться, потеряв 30 копеек, закрыв сессию на отметке в 28,00 грн.

На этой неделе сохраняется потенциал для дальнейшего роста курса доллара к 28,25 грн. Однако во вторник Минфин будет проводить новое размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Это может позволить гривне укрепиться и замедлить темпы снижения", — отметил Максим Пархоменко.

Влияние на отечественный финансовый рынок могут оказать начавшиеся переговоры с Международным валютным фондом.

«На межбанке доллар по отношению к гривне возвращает утраченные позиции, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ своими активными покупками валюты возобновил тренд на девальвацию гривни к евро и доллару, поэтому государственному «Укргазбанку» пришлось выходить с продажами валюты в конце пятничных торгов, иначе гривня ослабла бы еще сильнее. Торги пятницы по валютной паре доллар — гривня завершились на уровне 28,00 грн, евро к гривне укрепился до отметки 34,27 грн.

Сегодня начнутся переговоры Украины и МВФ, которые закончатся в среду. Они будут проходить в дистанционном формате, а личная встреча состоится уже в январе. И хотя ее точная дата неизвестна, сам факт таких договоренностей существенно увеличивает шансы нашей страны получить финансирование от фонда до конца I квартала следующего года.

На прошлой неделе Украина завершила дополнительное размещение евробондов на сумму 600 млн долларов с погашением в 2033 году. Ставка была 7,125% годовых, а общая сумма непогашенных бумаг равна 2,6 млрд долларов. Судя по всему, правительство активно занимается вопросом покрытия дефицита государственного бюджета текущего года. Завтра на аукционе Минфина Украины по размещению ОВГЗ будут важны действия нерезидентов. Дальнейшая покупка ими долговых бумаг, вероятно, укрепит курс национальной валюты к доллару и евро.

На текущей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем коррекцию к уровню 27,90 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,35 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Эксперты отмечаю, что в ближайшие дни курс гривни будет зависеть от того, станут ли инвесторы продавать доллары, чтобы купить государственные долговые бумаги.

«Курс гривни в понедельник, 21 декабря, колеблется на открытии рынка вблизи 28 гривен за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — В конце прошлой недели появились покупатели валюты, а также начались выплаты из бюджета, что поддержало спрос и вернуло гривню к уровню 28 грн за доллар. Однако во вторник состоится большое и, вероятно, финальное размещение ОВГЗ, в результате чего нерезиденты могут вернуть курс к декабрьским минимумам. Таким образом, рынок ожидает более четких сигналов и следит за балансом спроса и предложения. В остальном рынок ожидает более активных платежей из госбюджета, что поддержит ликвидность и будет способствовать возвращению спроса на доллар США.

Правительство заявило о том, что страна завершит год с выполнением всех социальных обязательств. Также речь идет о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантина. На выплаты зарплат сотрудникам, которые были вынуждены уйти в отпуск из-за карантина, предприниматели смогут получить от государства до 8 тысяч гривен на одного человека для сохранения рабочих мест. Также закон предусматривает компенсации расходов предпринимателей на уплату единого социального взноса.

Вероятно, в ближайшее время гривня останется волатильной вблизи отметки 28 грн за доллар. Однако если станет понятно, что нерезиденты не покупают гривню для завтрашнего приобретения ОВГЗ, рынок пойдет вверх — в зону 28,15 грн за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

Напомним, что в законе о государственном бюджете на 2021 год заложен прогнозный курс национальной валюты на уровне 29,1 грн за доллар. Однако в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что в следующем году курс доллара монет быть и 27, и даже 26 гривен. По его словам, сейчас очень благоприятная ситуация для национальной валюты. Цены на украинский экспорт взлетели до небывалого уровня. А это основной фактор поддержки гривни.

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