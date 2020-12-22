На сколько подорожает бензин до Нового года: прогноз эксперта

В Украине продолжается рост цен на нефтепродукты. Подорожание горючего началось в конце октября. За последние два месяца в среднем по стране литр бензина А-95 подорожал на 1,44 грн, дизтоплива — на 1,40 грн, а сжиженного газа — на 19 копеек. По состоянию на 22 декабря стоимость бензина А-95 в среднем по Украине составляет 24,91 грн за литр, дизтоплива — 24,25 грн, сжиженного газа — 12,56 грн. В Украине горючее дорожает на фоне длительного периода роста мировых цен на нефть. Правда, в последние дни нефтяные котировки заметно пошли вниз — после сообщения об обнаружении нового штамма коронавируса. Так что же происходит на топливном рынке и какие цены на горючее ожидают украинских водителей в ближайшее время?

Стоит отметить, что за последние два месяца цены на нефть выросли почти на 40%. Такой резкий скачок нефтяных котировок стал реакцией на прогресс в области вакцинации против COVID-19, которая заставила инвесторов думать, что конец пандемии коронавируса близок. А значит, и потребление топлива вновь начнет расти.

На прошлой неделе цена нефти марки Brent достигла 9-месячного максимума — 52,48 доллара за баррель. Однако 21 декабря она резко подешевела на 4%, после чего произошло незначительное подорожание. Стоимость барреля нефти Brent 22 декабря составила 49,76 доллара. Эксперты признали, что обвал цены был вызван сообщениями о новой разновидности коронавируса, что может привести к очередной волне пандемии, сокращению экономической деятельности и, как следствие, сокращению потребления нефтепродуктов.

О том, с чем связан нынешний рост розничных цен на горючее, «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— Причины понятны — это нефть, цена которой взлетела. На днях баррель стоил уже 52 доллара, притом что в октябре цена была 37 долларов. Соответственно, все нефтепродукты пропорционально подорожали. Только за последний месяц стоимость литра бензина и дизтоплива поднялась в среднем на 70 копеек. А ведь рост цен начался еще два месяца назад. Правда, в последнее время автогаз начал дешеветь. Но там другое ценообразование, поэтому зависимость от нефти не такая прямая.

— Каковы прогнозы?

— Думаю, что в ближайшие пару недель цены на заправках продолжат подниматься. Во всяком случае на бензин и дизтопливо. Дело в том, что сейчас розничные цены в Украине растут не так быстро, как внешние, и таким образом наценка операторов снизилась. По нашим расчетам, потенциал для роста цены составляет около гривни на литре.

Я не исключаю, что такое подорожание произойдет еще до Нового года. Однако давать прогнозы на следующий год пока рано. Ведь ситуация может измениться. Вот сейчас пошло снижение мировых цен на нефть — в связи с выявлением нового штамма коронавируса. Плюс в январе нас ожидает локдаун. А значит, бизнес весь проседает, потребление топлива снизится, что может охладить ситуацию.

— А что у нас сейчас по наполненности топливного рынка, достаточно ли горючего перед вступлением в новый год?

— По наполненности отечественного топливного рынка все более чем хорошо. Потому что активный сезон потребления закончился, сейчас у нас мертвый сезон и, соответственно, топлива в избытке. Но вообще, в целом, на протяжении всего 2020 года, наверное, только в первом квартале были перебои поставок из-за проблем с Беларусью, когда они с русскими не могли договориться о поставках нефти. Но это был единственный короткий период в году, когда чувствовалась небольшая нехватка продукта на рынке, а в остальном, наоборот, все время рынок был «перелит» горючим. И сейчас тоже не исключение, в хранилищах очень много нефтепродуктов. Как нам сообщают поставщики, в первом квартале 2021 года рынок будет просто переполнен. Заключено много так называемых «длинных» контрактов, по которым украинские нефтетрейдеры обязаны выкупать определенные объемы горючего.

— Кстати, в Беларуси сейчас ситуация стабильная с производством топлива? Ведь эта страна — крупнейший экспортер нефтепродуктов в Украину.

— Да, пока ситуация стабильная. Заводы работают, горючее производится и отгружается в срок.

— Сегодня активно обсуждается предложение изменить ставки акцизного сбора на топливо. В Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов, но объединяет их повышение акцизной ставки на сжиженный газ. Какова судьба этих законопроектов?

— Из-за того, что в последние недели в парламенте был напряженный бюджетный процесс, просто не хватило времени на рассмотрение этого вопроса. Но в целом ожидается, что урегулирование ставок акцизного сбора на топливо будет рассмотрено в следующем году, в январе. В любом случае не было шансов ввести новые ставки налогов с первого января 2021 года, потому что по бюджетному кодексу налоговые изменения можно вводить не менее чем через полгода после их утверждения. Поэтому если это и будет сделано, то в два этапа. Первый — не ранее чем с 1 июля, а потом — полное введение новых акцизных ставок с 1 января 2022 года. При условии, что закон будет принят в ближайшие месяц-два.

Недавно мы анализировали, почему в последние годы резко растет спрос на сжиженный газ и падает на бензин. Почему увеличилось потребление дизельного топлива, которое сейчас является самым грязным энергоносителем. Ответ очень прост — это несправедливое, непропорциональное налогообложение сжиженного газа и… «евробляхи», которые в огромном количестве были завезены в Украину за последние годы. А эти машины потребляют в основном дизтопливо и сжиженный газ.

Теперь владельцы «евроблях», которые не заплатили налоги за свои машины, не хотят платить адекватные налоги на топливо. Из-за подобных перекосов мы уже себя вогнали в зависимость от импортных поставок сжиженного газа и дизтоплива, зачастую из России, тогда как наши нефтеперерабатывающие заводы продолжают производить бензин, большие объемы которого рынком не востребованы.

По сути, речь идет о справедливости. Почему тот, кто ездит на бензине, платит в четыре раза больше налогов, чем тот, кто ездит на газе? Возьмем два одинаковых «Ланоса», одного и того же веса, одного и того же года выпуска, но первый оборудован ГБО, а второй нет. И в результате на владельца первого «Ланоса» налоговая нагрузка при заправке автомобиля в четыре раза меньше, чем на второго. Разве это справедливо?

Стоит напомнить, что в парламенте зарегистрировали сразу 4 законопроекта, которые должны изменить ставки акцизного налога на топливо. Каждый из них предусматривает повышение акцизной ставки на сжиженный газ, а соответственно, его фактическое подорожание. Однако эти документы имеют и отличия. В двух проектах от «Слуги народа» планируется снижение ставки акциза на бензин. Законопроект от «ЕС» предусматривает поднятие цены и на сжиженный газ, и на бензин. Четвертый законопроект просто устанавливает соотношение ставок на уровне 25%.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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