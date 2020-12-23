Резкий скачок курсов доллара и евро: что происходит

Если неделю назад курсы доллара и евро по отношению к гривне снижались, то теперь ситуация кардинально изменилась. Вновь началась девальвация гривни. С понедельника, 21 декабря, американская валюта подорожала сразу на 42 копейки, а европейская — на 47 копеек. В среду, 23 декабря, НБУ установил официальные курсы на уровне 28,25 грн за доллар и 34,57 грн за евро. Резкий обвал гривни произошел и на наличном валютном рынке. В обменниках американскую валюту можно сдать в среднем по 28,23 грн, купить по 28,52 грн; европейскую — сдать по 34,23 грн, купить по 34,78 грн. Эксперты не исключают, что девальвация гривни происходит под влиянием крупных игроков, знающих о каких-то грядущих событиях. Хотя есть немало объективных причин падения курса национальной валюты.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка в среднем на 60 копеек, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, увеличился с 27,76 грн до 28,25 грн. Цена спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время поднялась с 27,84—27,85 грн до 28,42—28,43 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,70—27,90 грн до 28,20—28,45 грн. При этом разница между средними курсами продажи и покупки выросла на 5 копеек.

Основная причина роста курса доллара — увеличение его стоимости на мировых рынках. Доллар растет ко всем мировым валютам на фоне рисков новой мутации коронавируса. health.fakty.ua/363 912 В паре с этим последние рабочие дни перед долгими выходными стимулируют спрос на доллары и уводят курс сильно вверх. При этом фундаментальная картина нейтральная. Минфин продолжает занимать деньги на рынке, стимулируя спрос на гривню. Также на этой неделе стартовал новый раунд переговоров с МВФ.

Но в это же время гривня теряет по 20 копеек в день, что очень похоже на умышленное влияние крупных игроков. Часто такие сильные движения являются предвестниками важных новостей, которых мы пока просто не знаем, а кто-то знает и играет на этом. Но если важных событий до конца недели не произойдет, то курс доллара скорректируется к уровню 28,20 грн", — считает Максим Пархоменко.



Однако эксперты отмечают и целый ряд объективных причин для девальвации гривни.

«Во вторник на межбанковском валютном рынке гривня против доллара США «подобралась» к отметке 28,50 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ пришлось выйти на межбанк с продажами валюты. Регулятор реализовал около 20 млн долларов, что остановило рост котировок. Торговая сессия вторника по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 28,43 грн, евро же укрепился к гривне до отметки в 34,70 грн.

Вчера Минфин предложил инвесторам 9 выпусков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с погашением через 3, 4, 6, 12, 18, 24, 36, 48 и 60 месяцев в гривнях, а также 12 месяцев — в долларах. Нерезиденты к данным бумагам интереса не проявили. Отчасти по этой причине произошло столь сильное ослабление гривни. Ведь на двух предыдущих аукционах иностранные инвесторы активно покупали ОВГЗ.

Госстат отчитался о падении ВВП Украины в III квартале текущего года на 3,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Согласно оценке Минэкономики, общее снижение ВВП в этом году составит 4,8%, однако Всемирный банк ожидает снижения ВВП на 5,5% к показателям 2019 года. В условиях роста денежной массы, то есть объема средств во всех действующих форматах, девальвация национальной валюты к евро и доллару США по результатам отчета НБУ выглядит неизбежной. Кроме того, Кабмин активно осуществляет платежи по финансированию расходной части бюджета, что приводит к переизбытку гривни, формирующему на межбанке спрос на иностранные валюты.

До конца текущей недели по курсу доллара к гривне ожидаем роста к уровню 28,50 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, продолжит расти до отметки 34,80 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Стоит отметить, что уже два месяца в Украине растут цены на бензин и дизтопливо. По мнению экспертов, подорожание горючего на отечественных заправках связано не только с ростом мировых цен на нефть, но и с девальвацией гривни. Ведь импортерам нефтепродуктов приходится дороже покупать валюту, необходимую для оплаты импортного горючего.

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