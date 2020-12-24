Ресторанам в Украине разрешили работать в новогоднюю ночь

Кабинет министров смягчил требования к ресторанам в новогоднюю ночь — заведениям разрешили работать и принимать гостей до 7.00 1 января. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее предлагалось, чтобы в ночь с 31 декабря на 1 января кафе и рестораны могли работать до 1:00. Известный ресторатор Дмитрий Борисов в ответ на это заявил, что отрасль и так находится в состоянии технического банкротства, и как минимум половина ресторанов в 2021 году закроется навсегда.

Борисов жаловался, что в Украине не успела сложиться традиция еды навынос в Новый год. Украинцы сейчас предпочитают проводить праздники дома и не заказывают доставку блюд. Те, кто все-таки идет в ресторан, приходит туда общаться, и брать еду навынос людям не интересно.

Фото pixabay.com

265

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter