28.19 / 28.45 34.18 / 34.65
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Ресторанам в Украине разрешили работать в новогоднюю ночь

10:50 24 декабря 2020
ресторан

Кабинет министров смягчил требования к ресторанам в новогоднюю ночь — заведениям разрешили работать и принимать гостей до 7.00 1 января. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее предлагалось, чтобы в ночь с 31 декабря на 1 января кафе и рестораны могли работать до 1:00. Известный ресторатор Дмитрий Борисов в ответ на это заявил, что отрасль и так находится в состоянии технического банкротства, и как минимум половина ресторанов в 2021 году закроется навсегда.

Борисов жаловался, что в Украине не успела сложиться традиция еды навынос в Новый год. Украинцы сейчас предпочитают проводить праздники дома и не заказывают доставку блюд. Те, кто все-таки идет в ресторан, приходит туда общаться, и брать еду навынос людям не интересно.

Фото pixabay.com

265

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Двойник королевы на столе

Королева Елизавета шокировала зрителей, станцевав на столе во время рождественской речи – но все разъяснилось

леся никитюк

Никитюк с выпадающей из глубокого декольте грудью заинтриговала вопросом о "новогодних шариках"

ясько

Заподозренная в романе с Саакашвили Ясько показала свою любовь

назар грабар

«Настоящий отец» второго ребенка Лободы устроил «бесстыжую» фотосессию

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер