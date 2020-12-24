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Деньги

Украинцам установили цены за проезд по платным дорогам

12:39 24 декабря 2020
Дорога

Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам в Украине — ставка за километр будет колебаться от 0,023 до 0,133 евро (от 80 копеек до 4,6 гривны).

Как передает «Лига», стоимость платного проезда будет зависеть от вида транспорта.

Так, с водителей мотоциклов и легковых авто, в том числе с прицепами, а также микроавтобусов (до десяти мест, включая водителя) и грузовиков (с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны) будут брать по 0,023 евро за километр.

По 0,045 евро за километр — с водителей автомобилей с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоездов с разрешенной максимальной массой до 12 тонн, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 с разрешенной максимальной массой не более 12 тонн.

Максимальная ставка — 0,133 евро за километр — будет взиматься на платных дорогах с водителей грузовых автомобилей и автопоездов с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, автобусов с количеством мест для сидения более 29 и разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн.

Также отмечается, что платными дорогами в Украине могут стать:

  • участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;
  • часть дороги М-06 Киев — Житомир — Ровно;
  • маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);
  • маршрут Ягодин — Ковель — Луцк (М-07, М-19);
  • маршрут Харьков — Днепр — Запорожье (М-29, M-04, M-18);
  • часть дороги М-14 от Херсона до Николаева.

Напомним, что с 1 ноября в Украине вступили в силу новые стандарты на средства успокоения дорожного движения, предназначенные для уменьшения скорости и равномерного распределения транспортных потоков.

Иллюстративное фото со странички Укравтодора в соцсетях.

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