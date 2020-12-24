К концу 2021 года ЗТМК сможет выйти на уровень производства в 900 тонн титановой губки в месяц, — замглавы ФГИ

Фондом госимущества Украины и дирекцией Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) разработан план финансового оздоровления и модернизации комбината, реализация которого позволит обеспечить безубыточную работу предприятия и нарастить объемы производства. Об этом сообщил замглавы Фонда госимущества Денис Кудин в авторском материале на сайте «Интерфакс-Украина».

«Фонд госимущества вместе с руководством ЗТМК разработал план финансового оздоровления и модернизации комбината, который уже с апреля 2021 года позволит увеличить объемы производства готовой продукции на 50%, покупать электроэнергию напрямую у „Энергоатома“ на спецаукционах и таким образом снизить себестоимость. За этот период мы планируем вывести предприятие на уровень безубыточности, проведя процедуру его финансового оздоровления, и восстановить объемы производства на ЗТМК до 900 тонн титановой губки в месяц к концу 2021 года», — рассказал Кудин.

По словам замглавы ФГИ, планируется, что за счет продажи на рыночных условиях накопленной на складах продукции будут осуществлены инвестиции в обновление основных фондов: «В частности, в установку новых биполярных электролизеров, использование которых в технологических процессах уменьшит на 20% расход электроэнергии и снизит потери хлора при производстве продукции. Если сегодня себестоимость производства титановой губки на ЗТМК составляет 8−9 долларов за килограмм при рыночной цене в 5−6 долларов, что формирует маржинальный убыток для комбината, то благодаря новым электролизерам можно будет выйти в обозримой перспективе на точку безубыточности и начать получать прибыль».

ЗТМК, по мнению Кудина, способен стать одним из ключевых драйверов развития Запорожской области.

«ЗТМК способен стать одним из драйверов развития Запорожской области, обеспечив двукратное увеличение потребления электроэнергии, а значит, и рост ее производства в регионе (данный показатель по стране сократился на 4,3% за три квартала 2020). Имеющийся в Украине ресурсный потенциал необходимо использовать не просто для поставок за рубеж сырья, а для увеличения удельного веса производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого важно развивать смежные отрасли, чтобы продавать не губку, а готовые изделия из титана — медицинские протезы, промышленные трубки, лопатки для турбин, продукцию для авиапрома и т. д. », — подчеркнул эксперт.

Напомним, в ноябре 2020 года ЗТМК был включен в список объектов приватизации. ФГИ подчеркивает, что этот шаг, согласно законодательству, позволяет остановить исполнительные производства и арест счетов, убрать риски банкротства и открыть новый расчетный счет для продолжения хозяйственной деятельности комбината. Арест счетов ЗТМК был вызван задолженностями за электроэнергию, которые возникли в бытность экс-руководителя ЗТМК Владимира Сивака, аффилированного с Group DF Дмитрия Фирташа.

Приватизационный аукцион планируется провести только после завершения судебного процесса по возврату государству 49% акций ЗТМК, ныне принадлежащих Tolexis Trading Limited, входящей в Group DF.

Напомним, в 2013 году правительство Украины передало 49% акций ЗТМК Tolexis Trading Limited в обмен на инвестиционные обязательства в размере 110 млн долларов, однако модернизация комбината так и не была произведена.



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