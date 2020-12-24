Юрий Кралов: «МТБ БАНК уверенно смотрит в будущее»

В очередной раз «Звезда качества» — награда национального рейтинга качества товаров и услуг, была присуждена МТБ БАНКу. Ей награждаются предприятия страны, которые вносят вклад не только в свой бизнес, но и в развитие экономики Украины. Об этом сообщает «Интерфакс Украина» со ссылкой на пресс-службу МТБ БАНКа.

«Мы с уверенностью смотрим в будущее и прилагаем все усилия, чтобы наши клиенты — как физические, так и юридические лица — оставались нашими партнерами, вместе с которыми мы развиваем не только их бизнес и банк, но и экономику страны», — заявил, комментируя получение награды, председатель Правления ПАО «МТБ БАНК» Юрий Кралов.

По словам Юрия Кралова, в уходящем году МТБ БАНК провел модернизацию в сфере финтехнологий. «Мы внедрили новый современный интернет-банкинг МТВ-В для юридических лиц, подписали договор с международной платежной системой UnionPay International, одними из первых начинаем выпуск платежных карт этой системы на базе собственного процессинга, выдали первую банковскую гарантию в юанях, впервые оформили кредит под договор доверительной собственности», — отметил он.

Юрий Кралов указал, что среди достижений 2020-го также и можно отметить прямые поставки в Украину банковского золота и серебра от ведущего мирового производителя — швейцарской компании ARGOR-HERAEUS SA. «Помимо этого, МТБ БАНК принял участие в благотворительных программах по преодолению пандемии COVID-19, оплатив оборудование и защитные костюмы для медиков», — подчеркнул Юрий Кралов.

В свою очередь, глава Наблюдательного совета МТБ БАНКа Игорь Згуров заявил о планах на следующий год.

«МТБ БАНК станет еще ближе к своим клиентам. Мы внедрим новые продукты и услуги — в первом квартале корпоративные клиенты банка смогут пользоваться мобильным интернет-банкингом, а значит, им будут доступны финансовые операции, где бы они ни находились», — подчеркнул он.

Игорь Згуров отметил, что в рамках сотрудничества с UnionPay International, о котором говорил Юрий Кралов, МТБ БАНК начнет выпускать кобейджинговые карты ПРОСТIP-UPI. «Это большой шаг в расширении финансовой свободы наших клиентов и интеграции банковской системы нашей страны в международное финансовое сообщество», — заявил он.

Также МТБ БАНК расширил круг партнеров: установил корреспондентские отношения с одним из крупнейших банков мира — China Industrial Bank.

«Это позволило обеспечить клиентам МТБ БАНКа, которые ведут внешнеэкономическую деятельность с Китаем, возможность прямых расчетов с китайскими поставщиками в юанях, а также ускорило прохождение платежей в долларах США и евро, — отмечает Игорь Згуров. — А благодаря организации сотрудничества с одним из крупнейших частных банков Индии IndusInd Bank был обеспечен доступ к финансовым рынкам Индии».

«Что касается поддержки импортеров, то МТБ БАНК продолжил расширение взаимодействия с зарубежными кредитно-экспортными агентствами, в частности, с государственными агентствами Китая, Турции, США и другими странами ближнего и дальнего зарубежья», — резюмировал Игорь Згуров.

59

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter