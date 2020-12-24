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Деньги

Предпринимателям разъяснили причину задержки с выплатой "коронавирусных" 8 тысяч

18:05 24 декабря 2020
Предпринимателям разъяснили причину задержки с выплатой «коронавирусных» 8 тысяч

Главный разработчик мобильного приложения «Дія» Мстислав Баник ответил на вопросы желающих получить обещанные государством 8 тысяч гривен за вынужденный простой во время будущего январского локдауна.

В чате с пользователями приложения, запись которого уже выложена в YouTube, он рассказал, что за 8 дней через приложение поступило 300 тысяч заявок на получение выплат. Однако для осуществления выплат данные их получателей должен обработать Пенсионный фонд, с этим и связаны задержки.

«До 31 декабря вы точно получите деньги», — пообещал Банник, констатировав, что по данным Минэкономики, право на выплаты имеют 730 тысяч хозсубъектов.

Тем не менее многие вопросы пользователей остались без ответа, о чем свидетельствуют комментарии под видео.

Большинство из недовольных жалуются, что исправно платили ЕСВ, а данных об этом у Пенсионного фонда якобы нет. Есть и те, кто не смог даже оформить заявку.

Напомним, «ФАКТЫ» подробно рассказали, кому и как выплатят «карантинные» 8 тысяч гривен.

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