Курс гривни продолжает падать: сколько будет стоить доллар к новому году

Обвал курса гривни, начавшийся в начале недели, к ее концу только усилился. Со среды, 23 декабря, американская валюта подорожала еще на 21 копейку, а европейская — на 5 копеек.

В пятницу, 25 декабря, НБУ установил официальные курсы на уровне 28,46 грн за доллар и 34,62 грн за евро. Любопытно, что на наличном валютном рынке национальная валюта незначительно, на 5 — 10 копеек, но укрепилась. В обменниках американскую валюту можно сдать в среднем по 28,16 грн, купить по 28,39 грн; европейскую — сдать по 34,17 грн, купить по 34,54 грн. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса гривни.

«Курс доллара США к гривне на межбанке вновь «подобрался к уровню 28,50 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ в торгах участия не принимал, но с продажами выходил государственный «Укргазбанк». Торговая сессия четверга по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 28,40 грн, единая европейская валюта к гривне ослабла до отметки в 34,61 грн.

На следующей неделе состоится последний в этом году аукцион Минфина по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Во вторник рынку будут предложены 9 выпусков госбондов в гривне с погашением через 3, 4, 6, 12, 18, 24, 36, 48 и 60 месяцев. Всего с начала месяца Минфин привлек в бюджет 73 млрд грн. Кабмин принял решение взять краткосрочный кредит в 350 млн долларов у Deutsche Bank.

Фактически задействованы все способы покрытия бюджетного дефицита. Подобные меры говорят о весьма нестабильной макроэкономической ситуации, что снижает доверие иностранных инвесторов. По этой причине нерезиденты весьма неохотно участвуют в аукционах ОВГЗ. Вчера появилось сообщение о том, что экспортерам начали возмещать НДС, и теперь объем валютного предложения на межбанке определенно уменьшится. В такой ситуации курс национальной валюты к доллару и евро, с высокой вероятностью продолжит свое падение. Остановить или замедлить этот процесс может лишь НБУ.

На следующей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем укрепление до уровня 28,40−28,50 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, продолжит расти до отметки 34,80 грн".

Стоит отметить, что на курс национальной валюты влияет и такой фактор как государственный долг страны. Тем более, что погашение этого долга происходит за счет госбюджета. А значит за наш с вами счет. В Счетной палате Украины сообщили, что в госбюджете на 2020 год на погашение госдолга сначала было предусмотрено 346 млрд гривен, а фактически, по состоянию на 1 декабря, уже потрачено 357,4 млрд гривен.

«Каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга, — заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан. — Каждый украинец за обслуживание госдолга в 2020 году уплатил по 3 тысячи гривен».

Решить проблему государственной задолженности удастся еще не скоро. По данным Национального банка Украины в следующие два года наша страна должна выплатить более 17 млрд долларов по валютным долгам. Так, в 2021 году Украина должна погасить 10 млрд долларов внешних долгов, а в 2022 году — 7 млрд долларов. Пик выплат придется на третий квартал 2021 года — около 4 млрд долларов.

Стоит напомнить, что в законе о государственном бюджете на 2021 год заложен прогнозный курс национальной валюты на уровне 29,1 грн за доллар. Однако в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что в следующем году курс доллара может быть и 27, и даже 26 гривен.

По его словам, в целом сложилась очень благоприятная ситуация для национальной валюты. Цены на украинский экспорт взлетели до небывалого уровня. А это основной фактор поддержки гривни. Однако, как видим, сейчас курс гривни резко стремиться к бюджетным показателям на следующий год.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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