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В Николаеве за нанесенный экологии вред начался суд против Николаевского глиноземного завода

15:43 26 декабря 2020
Фемида
Алина ДРОНОВА, специально для ФАКТОВ

В Заводском районном суде Николаева началось судебное рассмотрение иска общественной организации «Стоп Шлам», требующей от Николаевского глиноземного завода (НГЗ) компенсацию за непоправимый вред окружающей среде в размере 9,2 млрд гривен. Об этом сообщила общественная организация «Стоп Шлам».

По словам представителей экологической инициативы «Стоп Шлам», руководство НГЗ пыталось всячески затянуть время и помешать проведению предварительного судебного заседания. В частности, было подано три отвода судьи, ходатайство о передаче дела в суд другого района, об оставлении дела без движения и т. д. Однако все эти попытки провалились.

В организации «Стоп Шлам» выразили разочарование позицией Николаевского глиноземного завода, которая свидетельствует о нежелании его руководства признать вину за нанесенный экологии непоправимый вред или пойти на досудебное урегулирование конфликта.

«Владельцы НГЗ и в дальнейшем будут делать вид, будто их красный шлам не уничтожает окружающую среду и здоровье людей», — заявили в общественной организации.

Также экологические активисты отметили, что, несмотря на попытки руководства НГЗ отрицать принадлежность предприятия к компании «РУСАЛ» российского олигарха Олега Дерипаски, одним из адвокатов предприятия на процессе является Владимир Ващенко, обслуживающий интересы «РУСАЛа».

Ранее активисты «Стоп Шлам» не единожды заявляли, что отходы производства НГЗ (красный шлам. — Авт.) являются основной проблемой экологии региона, угрожая Николаевской области экологической катастрофой.

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