Нужен полный страховой стаж: через неделю украинцам пересчитают пенсии

В Украине с 1 января 2021 года пенсионерам, которые выполнили требования по стажу и достигли определенного возраста, должны повысить выплаты на 400 грн. Перерасчет предусмотрен Законом «Об общегосударственном пенсионном страховании», пишет «Обозреватель».

Повышение коснется украинцев, которые имеют полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и достигли возраста 65 лет. На повышение можно рассчитывать в том случае, если получаемые выплаты составляют не более 40% минималки. До 1 января это — от 2 тысяч гривен, после 1 января — от 2,4 тысячи гривен.

Важно учитывать, что если украинец с полным стажем и возрастом от 65 лет уже получает больше 2,4 тысячи гривен пенсии, то новшество его не коснется.

Есть и неприятное новшество — с января 2021-го нашим согражданам перестанут назначать временную выплату для тех, кто не будет иметь необходимого стажа. Со следующего года в 60 лет на заслуженный отдых будут выходить только те, у кого уже есть 28 лет стажа.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная в интервью «ФАКТАМ» сообщила, что в Украине исчерпались возможности для повышения пенсионного возраста. С тем повышением, что запланировано до 2028 года, продолжительность жизни на пенсии для украинцев уже будет самой низкой из 37 стран ОЭСР.

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