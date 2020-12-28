Какой курс доллара будет к Новому году: прогноз

Всю прошлую неделю мы наблюдали обвал курса национальной валюты. Однако за прошедшие выходные, с пятницы, 25 декабря, американская валюта подешевела на 9 копеек, а европейская — на 6 копеек. В понедельник, 28 декабря, НБУ установил официальные курсы на уровне 28,35 грн за доллар и 34,56 грн за евро. На наличном валютном рынке национальная валюта подорожала всего на несколько копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,14 грн, купить по 28,42 грн; евро — сдать по 34,12 грн, купить по 34,62 грн. Эксперты считают, что на курс гривни влияет надвигающийся локдаун и многое будет зависеть от действий Нацбанка.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,3−1,9%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с минувшего понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 27,83 грн до 28,35 грн (+1,9%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,20−28,23 грн до 28,29−28,32 грн (+0,3%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 28,00−28,27 грн до 28,15−28,41 грн (+0,5%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 1,0% до 0,9%.

В конце минувшей недели президент Владимир Зеленский подписал Закон «О государственном бюджете Украины на 2021 год», который Верховная Рада приняла 15 декабря. Доходы бюджета предусмотрены в размере 1,092 трлн грн, расходы — 1,347 трлн грн. Дефицит бюджета по отношению к ВВП составляет 5,5%, или 246,6 млрд грн. В бюджет заложен рост ВВП на 4,6% и инфляция на уровне 7,3%. Среднегодовой курс доллара, по которому рассчитывается госбюджет-2021, составляет 29,1 грн. Напомним, что курс, заложенный в бюджете, — техническая величина для перевода ожидаемых валютных поступлений и выплат в гривню. Ни НБУ, ни Кабмин не имеют обязательств довести курс именно до этого уровня или поддерживать его у такой границы. Фактический курс может быть как выше, так и ниже этой величины.

На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках — около 28,3−28,5 грн", — считает Вадим Иосуб.

Эксперты отмечают, что на курс гривни влияет скорый локдаун.

«В четверг, перед выходными, торги на межбанке прошли достаточно активно, но котировки изменились незначительно, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Когда экспортеры начали получать возмещение НДС, предложение валюты резко снизилось, а курс гривни к евро и доллару США начал расти. Государственный «Укргазбанк» выходил с продажами валюты, но Нацбанк не был замечен на рынке. Торги четверга по валютной паре доллар — гривня завершились на уровне 28,40 грн, единая европейская валюта к гривне ослабла до отметки 34,61 грн. В пятницу на межбанке был выходной.

Гривня находится под давлением перед введением локдауна экономики. С 8 по 24 января 2021 года будут действовать жесткие карантинные ограничения вплоть до остановки междугороднего сообщения. Несмотря на заявления НБУ о том, что банковская система готова к подобному режиму, крупные игроки продолжают распродажи гривни. На завтрашнем размещении Минфином облигаций внутреннего государственного займа следует внимательно следить за динамикой доходности ценных бумаг. Спрос на госбонды со стороны нерезидентов был вызван ростом процентных ставок по ним. Если доходность останется без изменений, то спрос на гривню на межбанке заметно снизится. В такой ситуации ее курс будет полностью зависеть от Нацбанка и его активности на рынке.

На следующей неделе по курсу доллара к гривне ожидаю укрепления в пределах 28,40−28,50 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, продолжит расти до отметки 34,80 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

В ближайшие дни давление на гривню будут оказывать импортеры и спекулянты.

«Курс гривни на открытии торгов в понедельник, 28 декабря, находится на уровне 28,35 гривен за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне подписания президентом бюджета на 2021 год, а также заявления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины о том, что в 2021 году в государственный бюджет намерены привлечь более 12 млрд гривен (422,8 млн долларов) от приватизации госпредприятий.

В настоящий момент поступления в государственный бюджет Украины от приватизации госпредприятий в 2020 году уже превысили 71 млн долларов, сообщал ранее премьер страны.

Вероятно, по мере приближения новогодних праздников гривня продолжит терять в цене при сокращающемся объеме торгов, рынок останется «тонким». Главной движущей силой к концу года будут выступать импортеры и спекулянты, в том числе компании, получившие бюджетные ресурсы, что может двинуть курс к отметке 28,5 грн за доллар", — отметил Андрей Шевчишин.

Стоит напомнить, что, как сообщил в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» инвестиционный банкир Сергей Фурса, в следующем году курс гривни вряд ли будет соответствовать параметрам, заложенным в госбюджете на 2021 год. По его мнению, в целом сложилась очень благоприятная ситуация для национальной валюты. Цены на украинский экспорт взлетели до небывалого уровня. А это основной фактор поддержки гривни. Поэтому в следующем году курс доллара может быть и 27, и даже 26 гривен.

155

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter