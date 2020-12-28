За отпуск заплатят по-новому: как теперь начисляют отпускные

Пандемия коронавируса набирает обороты и продолжает влиять на мировую экономику. Миллионы людей оказались без работы или в вынужденных отпусках. Государство пытается снизить негативное влияние карантина на граждан. Например, был принят закон, меняющий порядок оплаты вынужденных отпусков в связи с карантином и самоизоляцией. Однако вскоре порядок оплаты отпусков изменится абсолютно для всех украинцев. Так сколько же мы будем получать отпускных?

Действие постановления распространяется и на наемных работников физических лиц — предпринимателей

Кабинет министров Украины изменил порядок вычисления средней зарплаты, который применяется при оплате отпуска, или компенсации за неиспользованные дни отдыха. Отныне действие постановления распространяется и на наемных работников физических лиц — предпринимателей. Стоит отметить, что новый порядок расчета средней зарплаты коснется каждого, потому что именно это постановление используют при вычислении суммы оплаты работнику отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск.

В частности, Кабмин утвердил следующие изменения:

действие постановления отныне распространяется и на наемных работников ФЛП — ранее распространялось только на работников предприятий и организаций;

предлагается учитывать все виды отпусков — ранее учитывался только ежегодный оплачиваемый отпуск;

устраняется ряд дискриминационных подходов;

упрощается подход при повышении должностных окладов — отменяется механизм корректировки выплат.

«Ранее юридические несогласованности работодатели и инспекторы могли трактовать в свою пользу, что провоцировало судебные споры»

Подробнее о новшествах в сфере оплаты труда и отпусков «ФАКТАМ» рассказал глава общественной организации «Соціальний рух» кандидат юридических наук Виталий Дудин.

— Новации заключаются в согласовании содержания порядка вычисления средней зарплаты с положениями законов и в учете разъяснений Минсоцполитики. Значительная часть изменений имеет редакционный характер, что призвано сделать Порядок более определенным.

В частности, отменяется норма пункта 2 раздела II об исключении из расчетного периода времени, в течение которого работник не работал по «другим уважительным причинам». Теперь исключается только время, когда человек не работал и за ним сохранялся заработок в определенных законом случаях.

Юридическое совершенствование должно способствовать тому, что инспекторы труда будут руководствоваться более ясной нормативной базой при осуществлении проверок. Ранее некоторые несогласованности работодатели и инспекторы могли трактовать в свою пользу, что провоцировало судебные споры.

Однако наиболее спорной новацией является отмена механизма корректировки размера среднего заработка на коэффициент повышения тарифных окладов.

— Теперь предлагается учитывать все виды отпусков. Какие виды отпусков принимались во внимание ранее и какие сейчас?

— Устанавливается единый механизм расчета при оплате всех видов оплачиваемых отпусков. Ранее он применялся к предоставлению: ежегодного отпуска; дополнительных отпусков в связи с обучением; дополнительного отпуска работникам, имеющим детей. Изменения к порядку позволяют применять его при расчете отпускных и получении других видов оплачиваемых отпусков, которые появились в законодательстве позже. В частности, речь идет об отпусках для особых категорий работников: участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства; в связи с подготовкой и участием в соревнованиях; в связи с профсоюзным обучением.

— Как теперь выглядит порядок расчета и начисления платы за отпуск?

— Правительство несколько упростило формулировку пункта 3 порядка: при исчислении средней заработной платы учитываются все суммы начисленной зарплаты в соответствии с законодательством и условиями трудового договора, кроме определенных в пункте 4 этого порядка. Ранее в пункте 3 перечислялись все виды выплат, подлежащих учету, хотя список и не был исчерпывающим.

Был расширен перечень выплат, которые не учитываются при расчете средней зарплаты. Среди них — вознаграждение государственных исполнителей. Этот шаг наверняка воплощает стремление к социальной справедливости, ведь вознаграждение госисполнителей бывает довольно высоким. Также будет учитываться оплата работы в избирательных комиссиях. Хотя абзац 4 пункта 3 порядка предусматривает, что при исчислении средней зарплаты для оплаты времени отпусков или компенсации за неиспользованные отпуска в том числе в фактический заработок включаются выплаты за время, в течение которого работнику сохраняется средний заработок, в том числе за время выполнения государственных и общественных обязанностей.

Если дата приема на работу является первым рабочим днем месяца, то этот месяц будет учитываться в расчетный период как полный календарный месяц, то есть 30 дней.

Согласно пункту 7 порядка, расчет средней зарплаты для оплаты времени отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск производится путем деления суммарного заработка за последние перед отпуском 12 месяцев или за фактически отработанное время (расчетный период) на соответствующее количество календарных дней расчетного периода. Из расчета исключаются праздничные и нерабочие дни. Полученный результат умножается на количество календарных дней отпуска.

«В еще худшем положении оказываются люди, работающие неполный день. Их отпускные будут ниже «минималки»

— Действие постановления отныне распространяется и на наемных работников ФЛП. Как и кто будет рассчитывать для них отпускные? И как этот процесс регулировался и осуществлялся ранее?

— Новая редакция пункта 2 порядка предусматривает, что действие постановления распространяется не только на предприятия, учреждения и организации, но и на физических лиц — предпринимателей и физических лиц, которые в рамках трудовых отношений используют труд наемных работников. Однако физлица и так применяли нормы порядка по аналогии.

Как отмечало Минсоцполитики в письме от 10.05.2018 г. № 766/0/101−18, Порядок № 100 распространяется на предприятия, учреждения, организации и физических лиц — предпринимателей, которые заключают с работниками трудовые отношения. Эта позиция обосновывалась ссылкой на статью 2 Закона «Об отпусках», которая гарантировала право на отпуск с сохранением средней зарплаты всем работникам, состоящим в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работающим по трудовому договору у физического лица. К тому же, в соответствии со ст. 2−1 КзоТ, все работники имеют равные права. Поэтому несовершенные формулировки не должны были лишать отдельных работников прав, хотя работодатели и могли затруднять реализацию этих прав.

— В сообщениях правительства говорится, что устраняется ряд дискриминационных подходов. О чем именно идет речь?

— Утверждение чиновников об «устранении дискриминации» является очень громким и не совсем уместным. Этими словами объясняется суть изменений в пункт 2 порядка, которые предусматривают отмену некоторых отличий в регулировании. Из пункта исключаются специальные нормы относительно: работников, проработавших менее двух месяцев (им средняя зарплата исчислялась исходя из выплат за фактически отработанное время); работников государственных органов и органов местного самоуправления.

Кроме того, определенные новшества наблюдаются в отношении лиц, имеющих зарплату ниже минимальной. Если размер должностного оклада меньше, чем размер минимальной зарплаты, средний заработок будет рассчитываться исходя из установленного размера минимальной зарплаты на расчете. Если в расчетном периоде у работника не было заработной платы, расчеты проводятся с учетом установленных ему в трудовом договоре тарифной ставки, должностного (месячного) оклада. Если размер должностного оклада меньше предусмотренной законодательством минимальной зарплаты, то средняя заработная плата рассчитывается из установленного размера минимальной заработной платы на время расчета. В случае заключения трудового договора на условиях неполного рабочего времени расчет производится исходя из размера минимальной заработной платы, исчисленного пропорционально условиям заключенного трудового договора.

Указанное может иметь положительное значение для работающих граждан, которые выходят из отпуска по уходу за ребенком до 3 лет: компенсация за неиспользованный отпуск им будет исчисляться, исходя из минимальной зарплаты (сейчас — 5 000 грн) даже если на момент, когда они шли в такой отпуск, их оклад составлял меньшую сумму. Такие изменения согласуются с нормами законов, гарантирующих право на минимальную заработную плату. Вместе с тем новация косвенно указывает на то, что и в будущем сохранятся категории работников, оклад которых составит меньше минимальной зарплаты. Недопустимо то, что в нынешних условиях такие оклады установлены медицинским работникам.

Еще в худшем положении оказываются лица, занятые неполное рабочее время. Новый порядок прямо предусматривает, что оплата отпускных будет осуществляться им пропорционально отработанному времени, соответственно, ниже «минималки». Это позволит работодателям сэкономить средства. Отметим, что в некоторых нормах законов положение работающих неполное рабочее время приравнивается к занятым полное рабочее время. Например, в ч. 5 ст. 8 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». В частности, если база начисления единого взноса не превышает размер минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма единого взноса рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), и ставки единого взноса.

— Каким образом упрощается подход при повышении должностных окладов? Что значит отмена механизма корректировки выплат?

— Исключен пункт 10 порядка, который предусматривал учет коэффициента повышения должностных окладов при определении размера среднего заработка. Предусматривалось, что в случаях, когда повышение тарифных ставок и окладов состоялось в период, в течение которого за работником сохранялся средний заработок, по этому заработку осуществляются начисления только в части, касающейся дней сохранения средней заработной платы со дня повышения тарифных ставок (окладов). Механизм корректировки был введен для защиты доходов населения.

Поэтому речь идет прежде всего об упрощении для работодателей. Невыгодным изменение может быть работникам бюджетной сферы, в частности, с окладами, превышающими размер минимальной зарплаты, — отметил Виталий Дудин.

Стоит напомнить, что предпринимателям и их сотрудникам, потерявшим работу из-за карантина, правительство выплачивает по 8 тысяч гривен. Правда, рассчитывать на государственную финансовую помощь могут далеко не все. Это касается только людей, работающих в строго определенных сферах бизнеса, на которые введены карантинные ограничения.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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