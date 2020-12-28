70% украинцев переплачивают за газ по 9,9 грн, в то время как «Нафтогаз» предлагает газ по 7,2 грн

25 числа каждого месяца поставщики газа объявляют цены на следующий месяц. Первым, как правило, это делает государственный «Нафтогаз». Несмотря на то, что сейчас «Нафтогаз» обслуживает лишь 2% рынка, именно исходя из движения цен госпоставщика, рынок либо «дрожит» от роста цен, либо радуется сезонному падению. Хотя большая часть домохозяйств — 70% - это клиенты газсбытовых компаний, естественной монополии, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Несмотря на сезонный рост цен на газ, благодаря рынку у потребителей есть возможность выбрать наиболее низкую стоимость. Так, по информации специализированного издания «ГазПравда», наиболее оптимальными тарифы на январь за один кубометр газа заявили в компании «Нафтогаз-Украина» (7,22 грн.), «ГАЗ АП» (6,99 грн), MEGAWATT (7,05 грн), «Агросинтез Трейдинг» (7,08 грн), «Энергетические ресурсы Украины» (7,11 грн) и «Аскания Энерджи» (7,20 грн). В то же время региональный представитель «ГазЗбута» из Львова предлагает населению тариф 10,8 грн, а в Ровно, Житомире, Николаеве и Черновцах данная цифра максимально приближена к 10 грн за кубометр газа.

Исходя из этих цифр, на Украинской энергетической бирже средняя цена за тысячу кубометров газа составляет 7452,95 грн. То есть ценовая политика ряда поставщиков, таких как «Нафтогаз», «ГАЗ АП» и MEGAWATT, полностью коррелируется с биржевой стоимостью при расценке 7,22 грн за один кубометр. Чего не скажешь о цифрах во Львове и других регионах, указанных выше.

В сети пользователи уже начали обсуждать варианты смены поставщика, жалуясь на высокие тарифы. А в компании «Нафтогаз» заявили, что за время свободной конкуренции на рынке газа число их абонентов увеличилось на 40%.

Что делать, если вы хотите сменить поставщика газа С августа этого года каждый потребитель газа может сменить поставщика газа в любое время. Для этого нужно сделать лишь несколько шагов. 1. Потребитель направляет выбранному им новому поставщику заявление на присоединение. 2. Новый поставщик уведомляет о решении клиента действующего («старого») поставщика через информационную платформу в течение 3 дней с момента получения заявления на присоединение. 3. Новый поставщик рассмотрит поданные потребителем документы. Он имеет право аннулировать заявление потребителя на присоединение, если посчитает клиента ненадежным (наличие долгов у старого поставщика). 4. Новый поставщик присылает потребителю уведомление о дате начала поставок газа в течение 3 дней после завершения процедуры смены поставщика. 5. Новый поставщик регистрирует потребителя в собственном реестре потребителей.

Процедура занимает около 10 минут. Оформление документов оператором — около 10 дней. В этом-то и состоит сила конкуренции. Теперь менять поставщика можно каждый месяц, выбирая ту цену и сервис, которая соответствует предпочтениям.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО. «ФАКТЫ»

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