Отмена соцвыплат, повышение пенсий и минимальной зарплаты: что изменится с 1 января 2021 года

Информация об отмене социальных пенсий и выплат по инвалидности с 1 января 2021 года, распространенная некоторыми СМИ, взволновала многих украинцев. Особенно их «порадовала» необходимость потратить десятки тысяч гривен, чтобы «докупить» недостающие для выхода на пенсию годы стажа. Действительно, 31 декабря 2020 года истекает трехлетний срок действия «Порядка назначения временной соцпомощи неработающим людям, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим права на пенсию». Напомним, размер этой помощи зависел от среднемесячного дохода семьи в пересчете на одного человека, но пенсией она не была. Да и саму соцпомощь, которую в народе называют социальной пенсией, никто не отменял.

С 1 января 2021 года в Украине опять повышается страховой стаж для получения пенсии, а также пенсионный возраст для женщин. Так, минимальный стаж, дающий право на пенсию в 60 лет, — 28 лет. В 63 года можно выйти на пенсию, отработав 18−28 лет. В 65 — 15−18 лет. Отметим, право на пенсию по возрасту в этом году в 59,5 года получат женщины, родившиеся до 1 апреля 1961 года, а в 60 — родившиеся 1 апреля и позже. Те же, кому стажа не хватает, будут получать соцпомощь.

Отметим, пенсии по инвалидности назначаются так же, как и ранее. С порядком их оформления можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда. В то же время не имеющим права на пенсию лицам, достигшим пенсионного возраста, потерявшим кормильца детям, матерям-героиням, инвалидам, священнослужителям назначается социальная помощь в размере от 30 до 150% прожиточного минимума. Кому и в каком именно размере положена эта выплата, устанавливает Закон «О государственной соцпомощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», который, в отличие от вышеуказанного «Порядка…», никто не отменял.

А вот, согласно изменениям в Закон «О государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», с 1 января 2021-го увеличивается сумма выплат на уход за такими людьми. Так, лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы будут получать 150% (вместо 75) прожиточного минимума для потерявших трудоспособность, а подгруппы Б — 100% (вместо 50). Дети с инвалидностью подгруппы А — 150% (вместо 100) прожиточного минимума, соответствующего их возрасту. Одиноким инвалидам с детства II и III групп эту выплату увеличат с 15 до 75% прожиточного минимума для потерявших трудоспособность.

С 1 января 2021 года минимальная зарплата составит 6 000 гривен (и 6 500 — с 1 июля 2021-го). Это повлечет также повышение минимальной пенсии для тех, кто достиг 65-летнего возраста и имеет 35 (для мужчин) и 30 (для женщин) лет трудового стажа (она составляет 40% минзарплаты) — до 2 400 гривен (2 600 — с 1 июля). Увеличится и минимальный оклад бюджетников по Единой тарифной сетке (44,5% от минимальной зарплаты) — до 2 670 грн. А при следующем повышении, 1 июля 2021-го, — до 2 893. Соответственно, поднимутся тарифные оклады и у работников более высоких разрядов — до 12 042 (13 047 с 1 июля) у высшего, 25-го разряда. Который, впрочем, в Украине имеют считанные чиновники уровня руководителей нацагентств и омбудсменов.

Также с нового года вырастет минимальная стоимость «пакета малыша»: набор должен стоить не менее трех прожиточных минимумов (установленных на начало года) для детей до 6 лет. Поскольку с декабря 2020-го этот минимум составляет 1 921 гривню, то в следующем году стоимость пакета вырастет до 5 763 гривен. Впрочем, есть опасения, что инфляция это повышение «съест». Увеличение размера прожиточного минимума с 1 декабря поднимет и размеры налоговой социальной льготы (половина прожиточного минимума для трудоспособных) с 1 января 2021 года. Поскольку НСЛ применяется к доходам, не превышающим 140% прожиточного минимума, то в связи с минимальной зарплатой в 6 000 гривен большинству работающих украинцев она «не светит». Однако ею могут воспользоваться родители двух и более детей, работники с неполным трудовым днем и некоторые другие категории.

По заявлениям министра финансов Сергея Марченко, повышение минимальной зарплаты и ряда других выплат уменьшит число получателей субсидии в 2021 году. В то же время с начала года получателей субсидий на оплату «коммуналки» ожидает новая процедура проверки. Ранее Минфин выяснял обоснованность оформления субсидий уже после начала выплат. Теперь же проверка будет происходить до выплат. По словам замминистра соцполитики Украины Виталия Музыченко, это не должно повлиять на срок рассмотрения заявления на субсидию — 10 дней (в индивидуальных случаях — месяц).

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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