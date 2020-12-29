Подорожание тепла, газа и света, налоги и кредиты по-новому: что изменится с 1 января

В Украине отменяется льготный тариф в 90 копеек за первые 100 потребленных киловатт-часов электроэнергии. Решением Кабмина с 1 января до 31 марта 2021 года цена электричества для бытовых потребителей составит 1,68 грн/кВт-час. Сохраняется ли этот тариф для многодетный семей, общежитий и домов с электроотоплением (за первые 3000 киловатт-часов в месяц), пока не ясно — проект постановления Кабмина находится на доработке.

Также с 1 января вступает в силу постановление НКРЭКУ о повышении тарифов на производство тепловой энергии для населения, религиозных организаций, бюджетных учреждений и прочих потребителей. В результате повышения тарифов (для разных компаний оно составило от 5,5% до 49,7%) обогрев для населения обойдется от 653,99 грн/Гкал до 1471,54 грн/Гкал (без НДС). Так, например, для «Киевтеплоэнерго» был установлен тариф в 937,74 грн за 1 Гкал (НДС и доставка тепла в эту сумму на входят). Отметим, что сейчас киевляне платят 1654,41 грн/Гкал (учитывая доставку и НДС). В проекте же тарифов этой компании, предложенном киевлянам в сентябре 2020 года, цена гигакалории не превышала 674 грн. Второй компании, обогревающей киевлян, — «Евро-реконструкции» — утвердили «чистый» тариф в 767,57 грн за 1 Гкал (в этом году он колебался от 490,28 до 528,75 грн за 1 Гкал, с доставкой и налогом потребители сейчас платят 1 341,53 грн.)

Дорожает в январе и газ, а также его распределение и доставка потребителю. Почти все компании подняли цену на 1−2 гривни за кубометр. «Нафтогаз» будет продавать его по 7,22 грн. А вообще в Украине цены колеблются от 6,99 грн/куб. м до 10,80. К ним добавится стоимость доставки — от 0,45 до 3,34 грн/куб. м.

С 1 января 2021 года отменяется обязательный учет доходов и расходов в бумажных книгах учета для самозанятых лиц. С этого дня разрешается вести учет как в бумажном, так и в электронном виде (в том числе — и через электронный кабинет) в утвержденной Минфином форме. А ФЛП-единоналожникам это разрешено делать еще и в произвольной форме. Желающие могут продолжать вести учет в утвержденных формах книг.

Также плательщики единого налога не обязаны регистрировать книги учета в налоговых органах (как и отменять их регистрацию). Впрочем, вести учет через электронный кабинет на сайте Налоговой службы ФЛП на общей системе налогообложения и ФЛП, ведущие независимую профессиональную деятельность, смогут лишь после того, как Минфин утвердит для ГНС типовые формы ведения такого учета.

Налоговая служба Украины объявила, что с 1 января 2021 года начинают действовать новые небюджетные счета 3556 для оплаты Единого социального взноса. Номера счетов и правила заполнения платежек для всех областей Украины можно посмотреть здесь.

С 1 января на кредиты, не превышающие минимальной зарплаты, а также на кредитные договоры, заключенные не более чем на месяц, распространяется действие Закона «О потребительском кредитовании». Согласно ему, например, совокупная сумма неустоек за нарушения договора потребителем при кредите, не превышающем минимальную зарплату, не может составлять более двойной суммы кредита. А процентная ставка по такому кредиту и порядок выплаты процентов не могут быть изменены в сторону, худшую для потребителя.

В то же время этот закон защищает и кредиторов — обязательным условием заключения потребительского кредита указано согласие клиента на доступ к информации о его кредитной истории и ее использование, а также обязательная передача кредитором информации обо всех потребительских кредитах в Бюро кредитных историй. Кроме того, закон обязывает кредиторов также передавать в Бюро кредитных историй информацию о тех, кому продали или переуступили право требования по договору кредитования (фактически — о коллекторах).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине отменят временную соцпомощь, повысят выплаты детям-инвалидам и увеличат необходимый для пенсии трудовой стаж.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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