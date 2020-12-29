Школьникам запретят мыть пол и сидеть за компьютером по двое: что изменится с 1 января

Пока многие школы Украины готовятся к дистанционному обучению после зимних каникул, с 1 января 2021 года отменяются Государственные санитарные правила, регулирующие обустройство школ и организацию учебного процесса. Вместо них в силу вступает Санитарный регламент для учреждений среднего образования. Он регулирует практически все стороны школьной жизни. Например, обязывает школы иметь теплые туалеты внутри здания, обеспечивать школьными автобусами учеников, проживающих далее, чем за 2 километра от школы, запрещает продажу на территории учебного заведения множества видов вредной (хоть и вкусной) еды. Под запретом также компьютерные мониторы с электронно-лучевыми трубками.

Регламент рекомендует не только регулировать парты под рост учеников, но и пересаживать школьников из ряда в ряд не менее двух раз в год — во избежание сколиоза. А тех, кто склонен к простуде, усаживать как можно дальше от окна. Wi-Fi-роутеры отныне можно устанавливать не ниже 2 метров от пола, а после уроков — отключать. За одним компьютером теперь нельзя будет работать сразу нескольким ученикам. Согласно регламенту, под запрет на территории школ попадают колючие и ядовитые растения, а также грибы.

Регламентируется также уборка помещений при участии школьников. По новым нормам, ученики в процессе самообслуживания должны содержать в чистоте «собственное рабочее место» и убирать за собой мусор. В то же время к поливу растений и влажной уборке разрешается привлекать школьников начиная с пятого класса, но они не могут мыть окна и пол и привлекаться к работам, опасным для жизни и здоровья. Во время уборки им нельзя пользоваться моющими и дезинфицирующими средствами. Длительность самообслуживания не должна превышать часа в неделю, а работы эти должны проходить при участии педагогических и/или медицинских работников.

Полностью регламент можно посмотреть здесь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине в 2021 году подорожают газ, электричество и тепло.

Фото Pixabay

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