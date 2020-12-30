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Деньги

Доллар по 30 или по 26 гривен: валютный прогноз на 2021 год

11:59 30 декабря 2020
доллары

В преддверии новогодних праздников курс национальной валюты к доллару немного укрепился. Правда, по отношению к евро гривня продолжает дешеветь. С понедельника, 28 декабря, курс американской валюты снизился на 9 копеек, а европейской поднялся на 8 копеек. В среду, 30 декабря, НБУ установил официальные курсы на уровне 28,26 грн за доллар и 34,64 грн за евро. Подобная ситуация наблюдается и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,05 грн, купить по 28,33 грн; евро — сдать по 34,08 грн, купить по 34,66 грн. Эксперты рассказали «ФАКТАМ», что будет происходить с курсами в январе, и дали валютный прогноз на следующий год.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне в различных сегментах валютного рынка изменился по-разному, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Запаздывающий официальный курс еще рос, в других же сегментах он снизился на 0,3−0,8%. Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 28,04 грн до 28,26 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время упали с 28,40−28,43 грн до 28,19−28,22 грн (-0,7% - -0,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,17−28,44 грн до 28,10−28,34 грн (-0,3% - -0,4%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого падения курса продажи.

В течение ближайшей недели мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках — около 28,0−28,2 грн", — считает Вадим Иосуб.

Надо отметить, что в декабре Кабмин произвел самые большие за историю Украины месячные заимствования на внутреннем рынке, что также отражается на курсе гривни.

«Гривня завершает год ростом относительно евро и доллара США, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Спрос на валюту падает быстрее, чем снижается предложение. НБУ в торгах не участвовал. Торговая сессия вторника по валютной паре доллар — гривня закончилась на уровне 28,21 грн, евро к гривне немного ослаб до отметки 34,60 грн.

Вчера состоялся последний в этом году аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Рынку были предложены 9 выпусков облигаций с погашением через 3, 6, 12, 36, 48, 60 месяцев в гривнях, и 3-месячные — в долларах США. Минфин в последний момент принял решение добавить номинированные в долларах бонды. В бюджет было привлечено 23,64 млрд грн. Всего за декабрь Кабмин пополнил казну на 97 млрд гривен, что превышает ранее озвученные плановые показатели на 61,67%. Так много за один месяц Украина еще никогда не занимала на внутреннем рынке. Теперь правительство сосредоточится на переговорах с Международным валютным фондом, поскольку в случае провала неизбежно существенное ослабление национальной валюты к доллару США и евро. Прежде всего произойдет выход нерезидентов из ОВГЗ, при котором гривня опустится к доллару ниже уровня в 30 грн.

В начале года для украинской экономики будет введен локдаун с 8 по 24 января. Деловая активность и так уже заметно снизилась, что отражается на падении спроса на валюту со стороны импортеров. Благоприятная конъюнктура на внешних рынках позволит сохранить поступления от экспорта на достаточном уровне. И хотя НБУ располагает весомыми резервами для поддержания курса национальной валюты, ситуация на межбанке сейчас находится в положении «шаткого равновесия».

До конца января по курсу доллара к гривне ожидаем укрепления в диапазоне 28,40−28,50 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, продолжит расти до отметки 34,80 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

И все же миллионы украинцев хотели бы знать, какие изменения на валютном рынке ждут нас в наступающем 2021 году. О возможных событиях на финансовом рынке «ФАКТАМ» рассказал аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко.

— Что может спровоцировать девальвацию гривни?

— Основной риск снижения ее курса — политика Нацбанка на межбановском валютном рынке. НБУ скупает валюту в резервы и не дает укрепляться гривне. Его основной целью является увеличение резервов и стимулирование украинского экспорта. С одной стороны, такой формат играет на руку экспортерам. С другой стороны, цены на металлы пребывают на десятилетних максимумах и такой курс не являться оправданным. На данный момент единственным вариантом для сглаживания волатильности на рынке являются прямые интервенции НБУ.

— А какие факторы могут способствовать укреплению гривни?

— В первую очередь это активность Минфина на долговом рынке и приход на него нерезидентов. Но ожидать более-менее активной покупки ОВГЗ и «завода» под эти операции крупных объемов иностранной валюты можно только после стабилизации отношений с МВФ. По факту соглашение с фондом даст зеленый свет для нерезидентов и притока больших объемов валюты в Украину. Сейчас же Минфин привлекает в ОВГЗ в основном украинские банки и только за счет повышения процентных ставок (в среднем на 2%). Нерезиденты практически не заводят крупных сумм.

На самом деле объемы привлечений со стороны нерезидентов могут побить рекорды прошлых годов. Снижение процентных ставок и включение печатного станка наводняют мировые рынки огромным количеством денег. Только за этот год было напечатано больше 9 триллионов долларов. Часть из них может легко попасть и на наш долговой рынок. В паре с этим дешевые деньги будут толкать спрос на рисковые активы. Это стимулирует нерезидентов покупать украинские долги.

При наличии соглашения с МВФ и возобновления реформ нерезиденты придут быстрее и в большем количестве. Объем их вложений легко может вырасти с 3 млрд долларов до 10 млрд долларов в течение следующего года.

Также на укрепление гривни могут повлиять такие факторы, как рост валютной выручки экспортеров и снижение объемов покупки валюты со стороны НБУ.

— В каком диапазоне может находиться межбанковский курс гривни в следующем году?

— В первом квартале сохранится диапазон 29,30−28,00 грн за доллар. При сохранении текущих условий курс гривни имеет потенциал укрепления до 27 гривен за доллар к концу первого полугодия. А с поддержкой от МВФ гривня сможет подняться до 26 грн за доллар. Ниже этой отметки курс украинской валюты не пустит Нацбанк, — считает аналитик.

Стоит напомнить, что, как сообщил в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» инвестиционный банкир Сергей Фурса, в следующем году курс гривни вряд ли будет соответствовать параметрам, заложенным в госбюджете на 2021 год. По его мнению, в целом сложилась очень благоприятная ситуация для национальной валюты. Цены на украинский экспорт взлетели до небывалого уровня. А это основной фактор поддержки гривни. Поэтому в следующем году курс доллара может быть и 27, и даже 26 гривен.

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