Бизнесмен Воронов может быть связан с фиктивной фирмой, получившей миллионы кубометров госгаза, — СМИ

Киевский бизнесмен Игорь Воронов может быть причастен к сделке с получением на фиктивную фирму газа от НАК «Нафтогаз Украины». Об этом говорится в расследовании «Миллиарды «Нафтогаза» — мошенникам: как разделили «газовый пирог» журналистов программы «ШУСТРОВА LIVE». Об этом пишет «Espresso.tv».



«13 ноября 2020 года судья Хозяйственного суда города Киева Сергей Балац утвердил «мировое соглашение» между дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины» ПАО «Укртрансгаз» и ЗАО «Укрэнергосбыт» и двумя ООО — «Финансовой компанией Фин-Инвест» и «Профи Газ». По этому соглашению «Укртрансгаз» передал фиктивной фирме ООО «Профи Газ» 305 млн кубометров государственного газа, рыночная стоимость которого по состоянию на 13 ноября 2020 года составила 1,89 млрд гривен из расчета 6206 гривен за кубический метр», — говорится в публикации.

Журналисты изданий «Экономическая правда» и «Олигарх», которые следят за развитием событий вокруг этой сделки, отмечают, что «мировое соглашение» в пользу частных компаний не могло состояться без участия посредника — известного столичного бизнесмена Игоря Воронова.

На его возможную причастность действительно указывают некоторые факты.

«По условиям мирового соглашения весь газ получило ООО „Профи Газ“. Компания „Профи Газ“ появилась словно из воздуха. Как удалось выяснить в ходе расследования „как Нафтогаз обогатил фиктивную фирму на 2 млрд грн и почему все следы ведут к Андрею Коболеву“, это совершенно фиктивная фирма. „Профи Газ“ несколько раз менял владельцев. И, наконец, на момент исполнения сделки и получения газа официальным бенефициаром фирмы „Профи Газ“ стал Александр Емельянов. Он также оказался владельцем ООО „Будсвітгрупа“», — пишет «Espresso.tv».

Как отмечается в публикации, эта фирма имеет киевский номер телефона: 206−84−16. Им ранее пользовался Игорь Алексеевич Воронов в статусе физического лица — предпринимателя. Этот номер телефона указан как контактный для действующего ФЛП — жены Игоря Воронова Татьяны Олеговны Вороновой.

Также именно номер телефона 206−84−16 оставила в реестре ООО «Газенергия», входящая в группу «Смарт-холдинг» Вадима Новинского. С 2006 по 2011 годы директором этой фирмы был Воронов Евгений Алексеевич, брат Игоря Воронова.

«Мы попытались поговорить с Игорем Вороновым. Позвонили. Он ответил. Как только услышал, что звонят журналисты: „Позвоните моему пресс-секретарю“. Мы направили запросы компаниям бизнесмена, ждем ответа», — подчеркивается в публикации.

Как пишет «Честно», братья Игорь и Евгений Вороновы якобы были причастны к захвату земли в буферной зоне Софии Киевской, которая является охранной зоной объекта культурного наследия, по адресу г. Киев, улица Сретенская, 10/1.

«За легализацией захвата земли, похоже, стоит тот же судья Хозяйственного суда Киева Сергей Балац, который и одобрил мировое соглашение по украденному у государства газу. В заключении Общественного совета добродетели, который в 2017-м году исследовал соответствие Балаца критериям профессиональной этики, указано, что именно Балац совместно с другими судьями позволил этот землеотвод вблизи Софийского собора в Киеве», — отмечает «Espresso.tv».

В схеме использовали государственный газ, который принадлежит «Нафтогазу Украины».

«Для этого председатель правления НАК Андрей Коболев лично подписал решение № 418 от 2 ноября 2020 года, согласно которому 305 кубометров газа передали от «Нафтогаза» в «Укртрансгаз» в качестве займа, именно для последующего вывода его в собственность «Профи Газа», — говорится в журналистском расследовании.

С 27 ноября по 10 декабря компания «Профи газ» продала топливо семи компаниям.

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