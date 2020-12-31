Зеленский раскрыл украинцам «секрет», как экономить на газе

С середины января 2021 года «Нафтогаз Украины» и «Ощадбанк» расширят сеть для клиентов, которые хотят сменить поставщика газа на государственную компанию.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, граждане смогут сменить поставщика газа, обратившись в ближайшее отделение государственного финучреждения. Отмечается, что выбор ГК «Нафтогаз Украины» в качестве поставщика поможет сэкономить до 40% при расчетах за газ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

«Несмотря на то что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, все-таки у „Нафтогаза“ сегодня самые дешевые цены изо всех поставщиков», — сказал Зеленский.

Отмечается, что поставки газа для домохозяйств осуществляют более 50 компаний. В то время, как цена на газ на январь 2021 года у «Нафтогаза» составляет 7,22 гривны за кубометр (с НДС), у областных газсбытов — порядка 9,9 гривни за кубометр (с НДС).

Частные поставщики в разных регионах Украины иногда устанавливают цену на газ для населения на 30−40% выше, чем «Нафтогаз Украины», а одна из компаний запрашивает даже на 50% больше.

Подчеркивается, что процесс смены поставщика газа пока возможен дистанционно через Интернет и в отделениях партнеров. Если потребитель решает сменить поставщика и выбрал нового, то это не требует согласования со старым поставщиком или замены оборудования. Новый поставщик самостоятельно решает все формальные вопросы, связанные с переходом потребителя. При смене поставщика газа льготы и субсидии сохраняются.

Эксклюзивный материал о том, какие изменения, в том числе и тарифов на газ, ждут украинцев с 1 января 2021 года, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото с Pixabay.

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