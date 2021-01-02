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Придется подождать: в Минсоцполитики рассказали, когда будут индексировать пенсии всем без исключения украинцам

21:20 2 января 2021
Марина Лазебная

В Украине есть ряд пенсионеров, чьи пенсии пока не индексируются с 2014 года. Об этом в интервью Радио Свобода сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, к этим категориям граждан относятся государственные служащие, ученые, журналисты и частично военные.

Для того, чтобы индексация коснулась пенсий всех граждан, нужно, чтобы Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект.

«Это будет правильно, справедливо и это то, чего ждут люди», — подчеркнула министр, отметив, что соответствующий законопроект еще надо «провести» через правительство и подать в парламент.

«У нас есть законопроект, которым мы восстанавливаем индексацию пенсий для всех без исключения категорий пенсионеров. Не важно, по какому закону тебе назначена пенсия (об общеобязательном государственном пенсионном страховании или о науке и научно-технической деятельности), твоя пенсия должна индексироваться», — заявила министр.

Но так как парламент иногда затягивает с принятием подобных законов, индексация пенсий для всех пенсионеров начнется только в 2022 году. А для оставшейся части получателей выплат индексация пенсий пройдет 1 марта.

«Мы сейчас думаем над вариантами индексации. Потому что, во-первых, мы еще не знаем индекса, на какой процент будет повышение. Но мы точно начнем индексацию 1 марта. И будем настаивать на том, чтобы она состоялась», — сказала Лазебная.

О вступивших в силу социальных новациях в Украине читайте в статье «ФАКТОВ» «Отмена соцвыплат, повышение пенсий и минимальной зарплаты: что изменится с 1 января 2021 года».

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